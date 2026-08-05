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На фронте погиб Алексей Юков: ушел из жизни известный руководитель поискового отряда «Плацдарм»

Трагическая потеря: при неизвестных обстоятельствах погиб Алексей Юков, который 25 лет возвращал тела павших воинов

5 августа 2026, 17:29
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Недилько Ксения

Стало известно о трагической гибели Алексея Юкова — выдающегося украинского поисковика, возглавлявшего Ассоциацию исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм". Мужчина посвятил большую часть своей жизни благородной миссии — возвращению павших бойцов домой для достойного погребения.

На фронте погиб Алексей Юков: ушел из жизни известный руководитель поискового отряда «Плацдарм»

Алексей Юков. Фото из открытых источников

Печальное известие о смерти руководителя организации сначала обнародовал его близкий человек. Первой о его гибели сообщила супруга Евгения Калугина. Чуть позже эти трагические данные официально подтвердили в кругу защитников, в частности позже эту информацию подтвердил украинский военнослужащий Сергей Гнездилов.

Стоит отметить, что обстоятельства гибели неизвестны, ведь еще несколько дней назад он публиковал в соцсетях видео по поисковым операциям на фронте, продолжая свою опасную работу на передовой.

Алексей Юков был уроженцем Славянска Донецкой области и отдал поисковой деятельности четверть века. Он занимался поиском погибших солдат более 25 лет – сначала это были бойцы Второй мировой войны. По сути, "Плацдарм" начинался как организация по изучению военно-исторического наследия. Однако вооруженное нападение соседнего государства заставило команду переформатировать свою работу. С началом российской агрессии в 2014 году организация занялась поиском погибших уже на российско-украинской войне, извлекая тела военных из самых горячих точек.

Работа Алексея и его команды запечатлелась в украинской документалистике. Поисковик стал одним из героев документального фильма Радио Свобода "Верните мне имя" о людях, возвращающих тела погибших украинских военных. В этой ленте Юков озвучил свое главное жизненное кредо и осознание колоссального масштаба трагедии.

"Мне жизни не хватит, — делился своим мнением Алексей в фильме, — чтобы вернуть из этой войны последнего солдата". Несмотря на все трудности и смертельную опасность, он отмечал невозможность покинуть это дело: "Я не могу остановиться, пока не найду последнего…".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов предлагает удвоить страховой стаж работникам в прифронтовых зонах .



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