На Філіппінах затонув пором із сотнями пасажирів на борту: деталі

На півдні Філіппін сталася масштабна морська трагедія, коли після опівночі 26 січня затонув пасажирський пором Trisha Kerstin 3, на борту якого перебували понад 350 осіб. За офіційними даними берегової охорони, врятувати вдалося щонайменше 316 людей, водночас наразі підтверджено загибель 15 пасажирів. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

На Філіппінах затонув корабель Trisha Kerstin 3. Фото: AP

Судно Trisha Kerstin 3 прямувало з портового міста Замбоанга до острова Джоло в провінції Сулу. На борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередніми даними, пором зазнав технічної несправності й почав швидко нахилятися, після чого пішов під воду приблизно за два кілометри від узбережжя острова Басілан.

Один із врятованих розповів, що все сталося раптово. За його словами судно різко нахилилося, і люди опинилися у воді в повній темряві. Йому та дружині вдалося вижити, однак їхня шестимісячна дитина загинула.

Берегова охорона зазначає, що перед виходом у море пором пройшов перевірку, ознак перевантаження зафіксовано не було, а погодні умови в момент аварії вважалися сприятливими. Причини катастрофи наразі з’ясовуються.

Агентство Associated Press нагадує, що морські аварії на Філіппінах трапляються регулярно. Причинами часто стають зношені судна, слабкий контроль за дотриманням правил безпеки та складна географія архіпелагу, особливо у віддалених регіонах.

