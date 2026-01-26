logo_ukra

На Філіппінах затонув пором із сотнями пасажирів на борту: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

На Філіппінах затонув пором із сотнями пасажирів на борту: деталі

Біля південних берегів Філіппін затонув пором із понад 350 людьми на борту. Щонайменше 15 осіб загинули, десятки врятовані.

26 січня 2026, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

На півдні Філіппін сталася масштабна морська трагедія, коли після опівночі 26 січня затонув пасажирський пором Trisha Kerstin 3, на борту якого перебували понад 350 осіб. За офіційними даними берегової охорони, врятувати вдалося щонайменше 316 людей, водночас наразі підтверджено загибель 15 пасажирів. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

На Філіппінах затонув пором із сотнями пасажирів на борту: деталі

На Філіппінах затонув корабель Trisha Kerstin 3. Фото: AP

Судно Trisha Kerstin 3 прямувало з портового міста Замбоанга до острова Джоло в провінції Сулу. На борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередніми даними, пором зазнав технічної несправності й почав швидко нахилятися, після чого пішов під воду приблизно за два кілометри від узбережжя острова Басілан.

Один із врятованих розповів, що все сталося раптово. За його словами судно різко нахилилося, і люди опинилися у воді в повній темряві. Йому та дружині вдалося вижити, однак їхня шестимісячна дитина загинула.

Берегова охорона зазначає, що перед виходом у море пором пройшов перевірку, ознак перевантаження зафіксовано не було, а погодні умови в момент аварії вважалися сприятливими. Причини катастрофи наразі з’ясовуються.

Агентство Associated Press нагадує, що морські аварії на Філіппінах трапляються регулярно. Причинами часто стають зношені судна, слабкий контроль за дотриманням правил безпеки та складна географія архіпелагу, особливо у віддалених регіонах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про п’ять найбільших корабельних аварій в історії.

Також "Коментарі" писали про те, чому на кораблі "Титанік" не знайшли жодного тіла пасажира.



Джерело: https://apnews.com/article/philippines-ferry-sinking-passengers-772cfd1802a7ad0ca184869201772754
