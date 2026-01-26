На Филиппинах затонул паром с сотнями пассажиров на борту: детали

На юге Филиппин произошла масштабная морская трагедия, когда после полуночи 26 января затонул пассажирский паром Trisha Kerstin 3, на борту которого находились более 350 человек. По официальным данным береговой охраны, спасти удалось по меньшей мере 316 человек, в то же время подтверждена гибель 15 пассажиров. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

На Филиппинах затонул корабль Trisha Kerstin 3. Фото: AP

Судно Trisha Kerstin 3 следовало из портового города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По предварительным данным, паром получил техническую неисправность и начал быстро наклоняться, после чего ушел под воду примерно в двух километрах от побережья острова Басилан.

Один из спасенных рассказал, что все произошло внезапно. По его словам, судно резко наклонилось, и люди оказались в воде в полной темноте. Ему и жене удалось выжить, однако их шестимесячный ребенок погиб.

Береговая охрана отмечает, что перед выходом в море паром прошел проверку, признаков перегрузки не было зафиксировано, а погодные условия в момент аварии считались благоприятными. Причины катастрофы выясняются.

Агентство Associated Press напоминает, что морские аварии на Филиппинах случаются регулярно. Причинами часто становятся изношенные суда, слабый контроль соблюдения правил безопасности и сложная география архипелага, особенно в отдаленных регионах.

