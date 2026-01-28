Місто почало зникати з карти: шторм Гаррі зрушив Сицилію та штовхає Нішемі у прірву

Потужний шторм Гаррі, який накрив Сицилію, спричинив одну з наймасштабніших природних катастроф за останні роки. Узбережжя острова буквально почало руйнуватися – на півдні Італії утворився гігантський зсув довжиною близько 4 кілометрів. Стихія знищила значну частину схилу пагорба, на вершині якого розташоване місто Нішемі, і продовжує поширюватися просто на очах. Про це пише видання The Guardian.

Шторм Гаррі на Сицилії – 4 кілометри зсуву, тисячі евакуйованих і загроза знищення міста

Ситуація настільки критична, що влада була змушена негайно евакуювати понад 1500 мешканців. Людей вивозили з домівок серед ночі, адже ґрунт продовжує повільно, але невпинно "сповзати" вниз. За даними місцевої влади, ще у вівторок зсув збільшився додатково приблизно на 10 метрів, і процес не зупиняється через безперервні дощі.

Мер Нішемі Массіміліано Конті назвав ситуацію "драматичною" та зізнався, що місто перебуває за крок від катастрофи. За його словами, під реальною загрозою опинилася історична частина населеного пункту, а будинки, які розташовані в радіусі 50–70 метрів від лінії зсуву, можуть обвалитися будь-якої миті. У мережі вже з’явилися фото й відео, на яких видно будівлі, що буквально висять над прірвою.

Через небезпеку влада закрила школи, перекрила дорогу, яка з’єднує Нішемі з прибережним містом Гела, а частину мешканців розмістили у спортивному комплексі та в родичів. Населення Нішемі становить близько 25 тисяч осіб, і значна частина з них уже кілька днів живе в режимі надзвичайної ситуації.

Попри масштаби руйнувань, людських жертв поки вдалося уникнути. Втім, служби цивільного захисту попереджають – ситуація може змінитися будь-якої миті. Дощі ускладнюють рятувальні роботи та геологічні дослідження, а ґрунт продовжує тріщати й осідати.

Уряд Італії вже оголосив надзвичайний стан у південних регіонах країни. За попередніми оцінками, збитки від шторму перевищують 1,5 мільярда євро. Для термінових потреб постраждалих районів виділено перші 100 мільйонів євро, однак експерти попереджають – відновлення може тривати роками.

