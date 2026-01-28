Город начал исчезать с карты: шторм Гарри сдвинул Сицилию и толкает Нишему в пропасть.

Мощный шторм Гарри, накрывший Сицилию, вызвал одну из самых масштабных природных катастроф за последние годы. Побережье острова буквально начало разрушаться – на юге Италии образовался гигантский оползень протяженностью около 4 километров. Стихия уничтожила значительную часть склона холма, на вершине которого расположен город Нишеми, и продолжает распространяться прямо на глазах. Об этом пишет издание The Guardian.

Шторм Гарри на Сицилии – 4 километра оползня, тысячи эвакуированных и угроза уничтожения города

Ситуация настолько критична, что власти были вынуждены немедленно эвакуировать более 1500 жителей. Людей вывозили из домов среди ночи, ведь почва продолжает медленно, но неустанно "сползать" вниз. По данным местных властей, еще во вторник оползень увеличился дополнительно примерно на 10 метров, и процесс не останавливается из-за непрерывных дождей.

Мэр Нишеми Массимилиано Конти назвал ситуацию "драматической" и признался, что город находится в шаге от катастрофы. По его словам, под реальной угрозой оказалась историческая часть населенного пункта, а дома, которые расположены в радиусе 50-70 метров от линии оползня, могут обрушиться в любой момент. В сети уже появились фото и видео, на которых видны буквально висящие над пропастью здания.

Из-за опасности власти закрыли школы, перекрыли дорогу, которая соединяет Нишеми с прибрежным городом Гела, а часть жителей разместили в спортивном комплексе и родственниках. Население Нишем составляет около 25 тысяч человек, и значительная часть из них уже несколько дней живет в режиме чрезвычайной ситуации.

Несмотря на масштабы разрушений, жертв пока удалось избежать. Впрочем, службы гражданской защиты предупреждают – ситуация может измениться в любой момент. Дожди усложняют спасательные работы и геологические исследования, а почва продолжает трещать и оседать.

Правительство Италии уже объявило чрезвычайное положение в южных регионах страны. По предварительным оценкам, ущерб от шторма превышает 1,5 миллиарда евро. Для срочных нужд пострадавших районов выделены первые 100 миллионов евро, однако эксперты предупреждают – восстановление может занять годы.

