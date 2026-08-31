Мажорам на гучних авто приготуватися: у Раді вимагатимуть ухвалення закону проти нічних «перегонів»

Цього тижня у Верховній Раді планують активізувати боротьбу з водіями, які влаштовують гучні заїзди на міських вулицях. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наполягатиме на невідкладному розгляді профільної ініціативи, спрямованої на припинення вуличного авто- та мотоблуду. За його словами, одним із документів, які він вимагатиме поставити на голосування, "це заборона цих "перегонів" на вулицях. Особливо під час тривоги".

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Парламентар наголосив, що в умовах постійних повітряних атак така поведінка окремих керманичів є неприпустимою та травмує суспільство. Железняк з обуренням зазначив, що зараз це питання набуло особливої гостроти.

"У тебе над містом летить реактивний шахед, а в той же час по місту летить якийсь мажор на авто за 100+ К$, якого чутно на пів району", — констатував депутат, презентуючи законопроєкт №15358.

Документ передбачає впровадження суворих фінансових та адміністративних санкцій для порушників тиші. Зокрема, законотворці пропонують запровадити окрему юридичну відповідальність за перевищення встановлених норм шуму для транспортних засобів. За перше порушення у воєнний час доведеться викласти 17 000 гривень (1000 НМДГ), а за повторне — сума подвоїться до 34 000 гривень (2000 НМДГ).

Ба більше, "за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3-6 місяців". Для порівняння, у мирні дні стягнення пропонують встановити на рівні 8 500 та 17 000 гривень відповідно.

Автор ініціативи підкреслив, що нові правила не обмежують свободу пересування, а лише впроваджують цивілізовані рамки спільного співіснування. Нардеп резюмував, що це рішення не має на меті тотально "заборонити їздити", оскільки йдеться виключно про безпеку та взаємоповагу. Проте після ухвалення акту правила стануть жорсткими та безальтернативними для всіх.

"Хочеш ревіти — їдь на трек або за місто. У населених пунктах мають бути правила для всіх", — підсумував Железняк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відсьогодні на дорогах Києва та Київської області розпочинають роботу поліцейські автомобілі-"фантоми". У майбутньому географію проєкту планують суттєво розширити.



