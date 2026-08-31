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«Фантоми» на дорогах: спецмашини поліції починають патрулювання Києва та області

Попереджувальний ефект: на українські автошляхи виїжджають приховані патрулі

31 серпня 2026, 11:01
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Недилько Ксения

Відсьогодні на дорогах Києва та Київської області розпочинають роботу поліцейські автомобілі-"фантоми". У майбутньому географію проєкту планують суттєво розширити.

«Фантоми» на дорогах: спецмашини поліції починають патрулювання Києва та області

Автомобілі фіксування швидкості "фантом". Фото: Патрульна поліція України

"Надалі цей проєкт буде масштабовано, — повідомив керівник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, — і "фантоми" з'являться на автошляхах інших регіонів країни".

За словами очільника відомства, також планується збільшити кількість такого спецтранспорту. Головна мета інновації — стежити за правопорядком під час руху та фіксувати недотримання ПДР в автоматичному режимі.

Поліція розраховує, що поява таких машин насамперед дисциплінуватиме водіїв.

""Фантом" покликаний підвищити рівень безпеки на дорогах і має потужну превентивну дію, — наголосив Олексій Білошицький. — Розуміння водіїв, що поруч у будь-яку мить може виявитися прихований патруль, який задокументує порушення, змусить їх бути обачнішими та утримуватиме від ігнорування правил".

Спецавтомобілі обладнані сучасними комплексами, які фіксують ситуацію попереду та позаду транспортного засобу. Тобто фіксація відхилень від правил відбувається автоматично у двох напрямках руху одночасно. Зібрані метадані миттєво відправляються до системи автофіксації. Там формується адмінпостанова, яку згодом надсилають офіційному власнику автівки або належному користувачу.

Проте за умови серйозних інцидентів алгоритм дій змінюється.

"Якщо екіпаж "фантома" зафіксує відверто зухвалі дії, наприклад, проїзд на заборонений сигнал чи створення загрози ДТП, — зауважив посадовець, — правоохоронці мають право зупинити порушника. У таких випадках розгляд справи та притягнення до відповідальності відбуватиметься безпосередньо на місці події".

Усі технічні прилади на борту пройшли необхідні державні повірки та повністю відповідають чинному законодавству. Крім того, екіпажі виконують службові обов'язки виключно у форменому одязі, що дозволяє їм повноцінно реалізувати свої поліцейські повноваження під час патрулювання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що водії вже уважно стежать за появою таких автомобілів. Нещодавно мережу сколихнуло відео, що нібито на дорогах з’явилися такі авто. Проте у Поліції Цю інформацію спростували.



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