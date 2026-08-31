«Фантоми» на дорогах: спецмашини поліції починають патрулювання Києва та області

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Недилько Ксения
Відсьогодні на дорогах Києва та Київської області розпочинають роботу поліцейські автомобілі-"фантоми". У майбутньому географію проєкту планують суттєво розширити.
Автомобілі фіксування швидкості "фантом". Фото: Патрульна поліція України
За словами очільника відомства, також планується збільшити кількість такого спецтранспорту. Головна мета інновації — стежити за правопорядком під час руху та фіксувати недотримання ПДР в автоматичному режимі.
Поліція розраховує, що поява таких машин насамперед дисциплінуватиме водіїв.
Спецавтомобілі обладнані сучасними комплексами, які фіксують ситуацію попереду та позаду транспортного засобу. Тобто фіксація відхилень від правил відбувається автоматично у двох напрямках руху одночасно. Зібрані метадані миттєво відправляються до системи автофіксації. Там формується адмінпостанова, яку згодом надсилають офіційному власнику автівки або належному користувачу.
Проте за умови серйозних інцидентів алгоритм дій змінюється.
Усі технічні прилади на борту пройшли необхідні державні повірки та повністю відповідають чинному законодавству. Крім того, екіпажі виконують службові обов'язки виключно у форменому одязі, що дозволяє їм повноцінно реалізувати свої поліцейські повноваження під час патрулювання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що водії вже уважно стежать за появою таких автомобілів. Нещодавно мережу сколихнуло відео, що нібито на дорогах з’явилися такі авто. Проте у Поліції Цю інформацію спростували.