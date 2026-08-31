«Фантомы» на дорогах: спецмашины полиции начинают патрулирование Киева и области

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Недилько Ксения
Сегодня на дорогах Киева и Киевской области начинают работу полицейские автомобили-"фантомы". В будущем географию проекта планируется существенно расширить.
Автомобили фиксирования скорости "фантом". Фото: Патрульная полиция Украины
По словам главы ведомства, также планируется увеличить количество такого спецтранспорта. Главная цель инновации – следить за правопорядком во время движения и фиксировать несоблюдение ПДД в автоматическом режиме.
Полиция рассчитывает, что появление таких машин, в первую очередь, будет дисциплинировать водителей.
Спецавтомобили оборудованы современными комплексами, фиксирующими ситуацию впереди и позади транспортного средства. То есть фиксация отклонений от правил происходит автоматически в двух направлениях движения одновременно. Собранные метаданные мгновенно отправляются в систему автофиксации. Там формируется админпостановка, которую впоследствии присылают официальному владельцу автомобиля или принадлежащему пользователю.
Однако при серьезных инцидентах алгоритм действий меняется.
Все технические устройства на борту прошли необходимые государственные поверки и полностью соответствуют действующему законодательству. Кроме того, экипажи выполняют служебные обязанности исключительно в форменной одежде, что позволяет им полноценно реализовать свои полицейские полномочия во время патрулирования.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что водители уже внимательно следят за появлением таких автомобилей. Недавно сеть всколыхнуло видео, будто бы на дорогах появились такие авто. Однако в Полиции эту информацию опровергли.