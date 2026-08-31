«Фантомы» на дорогах: спецмашины полиции начинают патрулирование Киева и области

Сегодня на дорогах Киева и Киевской области начинают работу полицейские автомобили-"фантомы". В будущем географию проекта планируется существенно расширить.

Автомобили фиксирования скорости "фантом". Фото: Патрульная полиция Украины

"В дальнейшем этот проект будет масштабирован, – сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, – и "фантомы" появятся на автодорогах других регионов страны".

По словам главы ведомства, также планируется увеличить количество такого спецтранспорта. Главная цель инновации – следить за правопорядком во время движения и фиксировать несоблюдение ПДД в автоматическом режиме.

Полиция рассчитывает, что появление таких машин, в первую очередь, будет дисциплинировать водителей.

"Фантом" призван повысить уровень безопасности на дорогах и обладает мощным превентивным действием, — отметил Алексей Белошицкий. — Понимание водителей, что рядом в любой момент может оказаться скрытый патруль, задокументирующий нарушения, заставит их быть более осмотрительными и удерживать от игнорирования правил".

Спецавтомобили оборудованы современными комплексами, фиксирующими ситуацию впереди и позади транспортного средства. То есть фиксация отклонений от правил происходит автоматически в двух направлениях движения одновременно. Собранные метаданные мгновенно отправляются в систему автофиксации. Там формируется админпостановка, которую впоследствии присылают официальному владельцу автомобиля или принадлежащему пользователю.

Однако при серьезных инцидентах алгоритм действий меняется.

"Если экипаж "фантома" зафиксирует откровенно дерзкие действия, например, проезд на запрещенный сигнал или создание угрозы ДТП, – отметил чиновник, – правоохранители имеют право остановить нарушителя. В таких случаях рассмотрение дела и привлечение к ответственности будет происходить непосредственно на месте происшествия".

Все технические устройства на борту прошли необходимые государственные поверки и полностью соответствуют действующему законодательству. Кроме того, экипажи выполняют служебные обязанности исключительно в форменной одежде, что позволяет им полноценно реализовать свои полицейские полномочия во время патрулирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что водители уже внимательно следят за появлением таких автомобилей. Недавно сеть всколыхнуло видео, будто бы на дорогах появились такие авто. Однако в Полиции эту информацию опровергли.