Мажорам на громких авто приготовиться: в Раде будут требовать принятия закона против ночных «гонок»

На этой неделе в Верховной Раде планируется активизировать борьбу с водителями, которые устраивают громкие заезды на городских улицах. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что будет настаивать на безотлагательном рассмотрении профильной инициативы, направленной на прекращение уличного авто- и мотоблуда. По его словам, одним из документов, которые он потребует поставить на голосование, "это запрет этой "гонки" на улицах. Особенно во время тревоги".

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Парламентарий подчеркнул, что в условиях постоянных воздушных атак такое поведение отдельных водителей недопустимо и травмирует общество. Железняк с возмущением отметил, что сейчас этот вопрос приобрел особую остроту.

"У тебя над городом летит реактивный шахед, а в то же время по городу летит какой-то мажор на авто за 100+ К$, которого слышно на пол района", — констатировал депутат, презентуя законопроект №15358.

Документ предусматривает введение строгих финансовых и административных санкций для нарушителей тишины. В частности, законодатели предлагают ввести отдельную юридическую ответственность за превышение установленных норм шума для транспортных средств. За первое нарушение в военное время придется выложить 17 000 гривен (1000 НМДГ), а за повторное – сумма удвоится до 34 000 гривен (2000 НМДГ).

Более того, "за повторное нарушение во время войны — обязательное лишение прав на 3-6 месяцев". Для сравнения, в мирные дни взыскания предлагают установить на уровне 8500 и 17000 гривен соответственно.

Автор инициативы подчеркнул, что новые правила не ограничивают свободу передвижения, а только внедряют цивилизованные рамки совместного сосуществования. Нардеп резюмировал, что это решение не имеет целью тотально "запретить ездить", поскольку речь идет исключительно о безопасности и взаимоуважении. Однако, после принятия акта правила станут жесткими и безальтернативными для всех.

"Хочешь реветь – поезжай на трек или за город. В населенных пунктах должны быть правила для всех", — подытожил Железняк.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в и сегодня на дорогах Киева и Киевской области начинают работу полицейские автомобили-"фантомы". В будущем географию проекта планируется существенно расширить.



