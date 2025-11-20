Майже третина мережі залишилась без живлення: «Київстар» повідомив про складнощі в роботі

У четвер, 20 листопада, близько 30% інфраструктури мобільного оператора "Київстар" залишається без електроживлення.

Мобільний зв'язок. Фото: з відкритих джерел

Мережа тримається на акумуляторах та резервних джерелах. Про це у Facebook повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Зокрема, за його словами, п’ять регіональних технологічних центрів працюють від дизельних генераторів. А приблизно 4% базових станцій уже повністю вийшли з ладу через тривалу відсутність електроенергії.

Відключення мережі від живлення фіксується рівномірно по всій території країни.

Керівник компанії закликає користувачів домашнього інтернету забезпечити резервне живлення для роутерів, щоб знизити навантаження на мобільну мережу під час блекаутів.

За даними президента компанії, у середині листопада лише 15–20% абонентів домашнього інтернету мали джерела резервного живлення, а під час повного відключення світла, зокрема, в Полтавській області цей показник знизився до 2%.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", — зазначив Комаров.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. Зважаючи на ці та попередні удари, сьогодні в усіх регіонах діють доволі жорсткі графіки відключення світла.

Ворог, зокрема, атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.