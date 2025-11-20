Почти треть сети осталась без питания: «Киевстар» сообщил о сложностях в работе

В четверг, 20 ноября, около 30% инфраструктуры мобильного оператора "Киевстар" остается без электропитания.

Мобильная связь. Фото: из открытых источников

Сеть держится на аккумуляторах и резервных источниках. Об этом в Facebook сообщил президент компании Александр Комаров.

В частности, по его словам, 5 региональных технологических центров работают от дизельных генераторов. А примерно 4% базовых станций уже полностью вышли из строя из-за длительного отсутствия электроэнергии.

Отключение сети от питания фиксируется равномерно по всей территории страны.

Руководитель компании призывает пользователей домашнего интернета обеспечить резервное питание для роутеров, чтобы снизить нагрузку на мобильную сеть во время блэкаутов.

По данным президента компании, в середине ноября только 15–20% абонентов домашнего интернета имели источники резервного питания, а при полном отключении света, в частности, в Полтавской области этот показатель снизился до 2%.

"Все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", – отметил Комаров.

Как сообщал портал "Комментарии", российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Учитывая эти и предыдущие удары, сегодня во всех регионах действуют жесткие графики отключения света.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.