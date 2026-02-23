Майже сто атак за рік: акули вбили дев’ять людей у 2025-му

Рубрики
У 2025 році у світі зафіксовано 94 напади акул на людей, дев’ять із яких завершилися смертю. Про це повідомляє Florida Museum of Natural History з посиланням на базу даних International Shark Attack Files.
94 напади і 9 смертей – нова статистика атак акул у світі
За даними дослідників, 65 нападів були спонтанними, тобто без провокації з боку людини, ще 29 – спровокованими. Загальна кількість атак відповідає середнім показникам за останні десять років. Водночас кількість летальних випадків виявилася на три більшою за середній рівень.
Найбільше нападів традиційно сталося біля берегів США. У 2025 році там зафіксовано 25 укусів, з яких один був смертельним. Летальний випадок пов’язують із білою акулою – видом, що має найбільшу кількість задокументованих атак на людей у світі.
Австралія посіла друге місце за кількістю інцидентів – близько третини нападів. Саме там зафіксовано понад половину всіх смертей у 2025 році. За більшість атак відповідала так звана "велика трійця" – біла, тигрова та тупорила акули. Це великі хижаки, що можуть сягати трьох метрів завдовжки, тому їхні укуси часто мають тяжкі наслідки.
Інші країни, де фіксували напади, – Багами, Нова Зеландія, Мозамбік, Вануату, Пуерто-Рико, Мальдіви, Маршаллові острови, Іспанія (Канарські острови) та Південноафриканська Республіка.
У 2025 році вперше зафіксовано два випадки загибелі людини після укусу смуглявої акули (Carcharhinus obscurus). Один із них стався в Ізраїлі. Науковці визнали його спровокованим, оскільки людина навмисно наблизилася до скупчення акул. Інший випадок у Південноафриканській Республіці був класифікований як спонтанний напад на пірнальника.
Однією з причин нападів є те, що плавці або серфери можуть нагадувати акулам ластоногих – їхню природну здобич. Дослідники навіть запропонували експериментальний спосіб зменшити ризик – встановлення світлодіодних стрічок на гідрокостюмах і дошках для серфінгу, щоб змінити силует у воді.
На Гаваях почастішання нападів тигрових акул пов’язують із періодом народження дитинчат. Після цього самки потребують відновлення енергії, що може впливати на їхню активність біля узбережжя.
Для зменшення ризику укусу фахівці радять:
– не плавати наодинці;
– уникати купання в сутінках і вночі;
– триматися ближче до берега;
– не створювати надмірних бризок;
– не носити блискучих прикрас у воді.
Попри гучні заголовки, дослідники наголошують: упродовж останніх 30 років кількість нападів залишається відносно стабільною і значно нижчою за історичні показники. Водночас третина всіх видів акул перебуває під загрозою зникнення через діяльність людини.
