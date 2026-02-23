Майже сто атак за рік: акули вбили дев’ять людей у 2025-му

У 2025 році у світі зафіксовано 94 напади акул на людей, дев’ять із яких завершилися смертю. Про це повідомляє Florida Museum of Natural History з посиланням на базу даних International Shark Attack Files.

94 напади і 9 смертей – нова статистика атак акул у світі

За даними дослідників, 65 нападів були спонтанними, тобто без провокації з боку людини, ще 29 – спровокованими. Загальна кількість атак відповідає середнім показникам за останні десять років. Водночас кількість летальних випадків виявилася на три більшою за середній рівень.

Де акули нападали найчастіше

Найбільше нападів традиційно сталося біля берегів США. У 2025 році там зафіксовано 25 укусів, з яких один був смертельним. Летальний випадок пов’язують із білою акулою – видом, що має найбільшу кількість задокументованих атак на людей у світі.

Австралія посіла друге місце за кількістю інцидентів – близько третини нападів. Саме там зафіксовано понад половину всіх смертей у 2025 році. За більшість атак відповідала так звана "велика трійця" – біла, тигрова та тупорила акули. Це великі хижаки, що можуть сягати трьох метрів завдовжки, тому їхні укуси часто мають тяжкі наслідки.

Інші країни, де фіксували напади, – Багами, Нова Зеландія, Мозамбік, Вануату, Пуерто-Рико, Мальдіви, Маршаллові острови, Іспанія (Канарські острови) та Південноафриканська Республіка.

Нові і рідкісні випадки

У 2025 році вперше зафіксовано два випадки загибелі людини після укусу смуглявої акули (Carcharhinus obscurus). Один із них стався в Ізраїлі. Науковці визнали його спровокованим, оскільки людина навмисно наблизилася до скупчення акул. Інший випадок у Південноафриканській Республіці був класифікований як спонтанний напад на пірнальника.

Чому акули атакують

Однією з причин нападів є те, що плавці або серфери можуть нагадувати акулам ластоногих – їхню природну здобич. Дослідники навіть запропонували експериментальний спосіб зменшити ризик – встановлення світлодіодних стрічок на гідрокостюмах і дошках для серфінгу, щоб змінити силует у воді.

На Гаваях почастішання нападів тигрових акул пов’язують із періодом народження дитинчат. Після цього самки потребують відновлення енергії, що може впливати на їхню активність біля узбережжя.

Що радять науковці

Для зменшення ризику укусу фахівці радять:

– не плавати наодинці;

– уникати купання в сутінках і вночі;

– триматися ближче до берега;

– не створювати надмірних бризок;

– не носити блискучих прикрас у воді.

Попри гучні заголовки, дослідники наголошують: упродовж останніх 30 років кількість нападів залишається відносно стабільною і значно нижчою за історичні показники. Водночас третина всіх видів акул перебуває під загрозою зникнення через діяльність людини.

