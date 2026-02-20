logo_ukra

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA

Вірусний орангутанг із макета каталогу: IKEA відреагувала на історію мавпеняти, яке не відпускає іграшку «ні на хвилину»

20 лютого 2026, 23:05
Історія шестимісячного мавпеняти Панча з японського зоопарку в місті Ітікава підкорила соцмережі. Після того як малюка покинула матір, а інші примати не прийняли його до зграї, доглядачі намагалися всіляко розрадити тварину. Як зазначає видання UCSC, спочатку йому "давали рушники, м’які ковдри, різні тканини, щоб йому було затишніше", проте справжній спокій Панч знайшов лише у плюшевій іграшці.

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA

Мавпеня настільки прив’язалося до нового друга, що буквально не розлучається з ним:

"Панч обіймав її, спав із нею, тягав усюди за собою й не відпускав ні на хвилину".

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA - фото 2

Користувачі мережі швидко ідентифікували "нову маму" Панча — це популярний орангутанг DJUNGELSKOG від шведського бренду IKEA, який продається за 19,99 доларів. Компанія IKEA відреагувала на вірусну популярність свого товару креативно та стримано: бренд додав фото малюка до макета каталогу, де поруч із назвою іграшки з’явився підпис "мама Панча".

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA - фото 2

Наразі іграшкова "мама", що замінила Панчу родину та забезпечила необхідний для приматів соціальний контакт, доступна для замовлення на американському сайті виробника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Labubu — це більше ніж просто м'які іграшки: вони стали великим світовим ринком і для деяких — привабливим об'єктом інвестицій. Колекціонери від США до місцевого ринку Pop Mart в Китаї роблять ставку на те, що вартість цих крихітних ляльок різко зросте на ринку перепродажу, де вони продаються з націнкою завдяки таким успіхам, як суперексклюзивне видання, продане за 150 000 доларів США на аукціоні в Пекіні, повідомляє Bloomberg.



