Історія шестимісячного мавпеняти Панча з японського зоопарку в місті Ітікава підкорила соцмережі. Після того як малюка покинула матір, а інші примати не прийняли його до зграї, доглядачі намагалися всіляко розрадити тварину. Як зазначає видання UCSC, спочатку йому "давали рушники, м’які ковдри, різні тканини, щоб йому було затишніше", проте справжній спокій Панч знайшов лише у плюшевій іграшці.

«Мама Панча» за 20 доларів: мережу розчулила історія мавпеняти, яке знайшло розраду в іграшці IKEA

Мавпеня настільки прив’язалося до нового друга, що буквально не розлучається з ним:

"Панч обіймав її, спав із нею, тягав усюди за собою й не відпускав ні на хвилину".

Користувачі мережі швидко ідентифікували "нову маму" Панча — це популярний орангутанг DJUNGELSKOG від шведського бренду IKEA, який продається за 19,99 доларів. Компанія IKEA відреагувала на вірусну популярність свого товару креативно та стримано: бренд додав фото малюка до макета каталогу, де поруч із назвою іграшки з’явився підпис "мама Панча".

Наразі іграшкова "мама", що замінила Панчу родину та забезпечила необхідний для приматів соціальний контакт, доступна для замовлення на американському сайті виробника.

