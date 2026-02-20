История шестимесячного обезьянки Панча из японского зоопарка в городе Итикава покорила соцсети. После того как малыша покинула мать, а другие приматы не приняли его в стаю, смотрители пытались всячески разрадовать животное. Как отмечает издание UCSC, сначала ему "давали полотенца, мягкие одеяла, разные ткани, чтобы ему было уютнее", однако настоящее спокойствие Панч нашел только в плюшевой игрушке.

«Мама Панча» за 20 долларов: сеть растрогала история обезьянки, нашедшего утешение в игрушке IKEA

Обезьяна настолько привязалась к новому другу, что буквально не расстается с ним:

"Панч обнимал ее, спал с ней, таскал всюду за собой и не отпускал ни на минуту".

Пользователи сети быстро идентифицировали "новую маму" Панча – это популярный орангутанг DJUNGELSKOG от шведского бренда IKEA, который продается за 19,99 долларов. Компания IKEA отреагировала на вирусную популярность своего товара креативно и сдержанно: бренд добавил фото малыша в макет каталога, где рядом с названием игрушки появилась подпись "мама Панча".

Сейчас игрушечная "мама", заменившая Панчу семью и обеспечившая необходимый для приматов социальный контакт, доступна для заказа на американском сайте производителя.

