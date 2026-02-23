Почти сто атак за год: акулы убили девять человек в 2025 году

В 2025 году в мире зафиксировано 94 нападения акул на людей, девять из которых завершились смертью. Об этом сообщает Florida Museum of Natural History со ссылкой на базу данных International Shark Attack Files.

94 нападения и 9 смертей – новая статистика атак акул в мире

По данным исследователей, 65 приступов были спонтанными, то есть без провокации со стороны человека, еще 29 – спровоцированными. Общее количество атак соответствует средним показателям за последние десять лет. В то же время количество летальных исходов оказалось на три больше среднего уровня.

Где акулы нападали чаще всего

Больше всего нападений традиционно произошло у берегов США. В 2025 году там зафиксировано 25 укусов, один из которых был смертельным. Летальный случай связывают с белой акулой – видом, имеющим наибольшее количество задокументированных атак на людей в мире.

Австралия заняла второе место по количеству инцидентов – около трети нападений. Там зафиксировано более половины всех смертей в 2025 году. За большинство атак отвечала так называемая "большая троица" – белая, тигровая и тупорила акулы. Это большие хищники, которые могут достигать трех метров в длину, поэтому их укусы часто имеют тяжелые последствия.

Другие страны, где фиксировали нападения – Багамы, Новая Зеландия, Мозамбик, Вануату, Пуэрто-Рико, Мальдивы, Маршалловые острова, Испания (Канарские острова) и Южноафриканская Республика.

Новые и редкие случаи

В 2025 году впервые зафиксировано два случая гибели человека после укуса смуглой акулы (Carcharhinus obscurus). Один из них произошел в Израиле. Ученые признали его спровоцированным, поскольку человек намеренно приблизился к скоплению акул. Другой случай в Южноафриканской Республике был классифицирован как спонтанное нападение на ныряльщика.

Почему акулы атакуют

Одной из причин приступов является то, что пловцы или серферы могут напоминать акулам ластоногих – их природную добычу. Исследователи даже предложили экспериментальный способ уменьшить риск – установку светодиодных лент на гидрокостюмах и досках для серфинга, чтобы изменить силуэт в воде.

На Гавайях учащение приступов тигровых акул связывается с периодом рождения детенышей. После этого самки нуждаются в восстановлении энергии, что может влиять на их активность у побережья.

Что советуют ученые

Для уменьшения риска укуса специалисты советуют:

– не плавать наедине;

– избегать купания в сумерках и ночью;

– держаться поближе к берегу;

– не создавать чрезмерных брызг;

– не носить блестящих украшений в воде.

Несмотря на громкие заголовки, исследователи отмечают: за последние 30 лет количество нападений остается относительно стабильным и значительно ниже исторических показателей. В то же время, треть всех видов акул находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

