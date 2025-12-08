Масштабні розкрадання газу викрили в Україні: подробиці

Рубрики
В Україні викрили групу осіб, причетних до систематичного незаконного відбору природного газу. Розкрадання, за даними Офісу Генпрокурора, відбувалося на території Запоріжжя.
Газ. Ілюстративне фото
Повідомляється, що власник товариства з обмеженою відповідальністю разом із директором та ще двома працівниками підприємства не пізніше серпня 2024 року організували схему незаконного відбирання природного газу поза приладами обліку.
Зазначається, що необлікований газ далі продавали через пересувну заправну станцію на території міста, отримуючи оплату готівкою та ухиляючись від будь-якого контролю.
Про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України) повідомили чотирьом особам.
У ході розслідування провели обшуки та вилучили спеціальне обладнання для втручання в роботу приладів обліку, чорнові записи, грошові кошти у сумі понад 260 000 доларів США та пересувну газозаправну установку з балонами.
