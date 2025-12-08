Масштабні розкрадання газу викрили в Україні: подробиці

В Україні викрили групу осіб, причетних до систематичного незаконного відбору природного газу. Розкрадання, за даними Офісу Генпрокурора, відбувалося на території Запоріжжя.

Повідомляється, що власник товариства з обмеженою відповідальністю разом із директором та ще двома працівниками підприємства не пізніше серпня 2024 року організували схему незаконного відбирання природного газу поза приладами обліку.

“На території автогазозаправної станції підозрювані втручалися в роботу приладів обліку за допомогою спеціального обладнання, під’єднуючись безпосередньо до магістральної системи. У результаті лічильники не фіксували фактичний обсяг відібраного газу, що давало можливість безоплатно привласнювати державний ресурс у значних розмірах”, — пояснили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що необлікований газ далі продавали через пересувну заправну станцію на території міста, отримуючи оплату готівкою та ухиляючись від будь-якого контролю.

Про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України) повідомили чотирьом особам.

У ході розслідування провели обшуки та вилучили спеціальне обладнання для втручання в роботу приладів обліку, чорнові записи, грошові кошти у сумі понад 260 000 доларів США та пересувну газозаправну установку з балонами.

