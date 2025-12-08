Масштабные хищения газа разоблачили в Украине: подробности

В Украине разоблачена группа лиц, причастных к систематическому незаконному отбору природного газа. Хищение, по данным Офиса Генпрокурора, происходило на территории Запорожья.

Газ. Иллюстративное фото

Сообщается, что владелец общества с ограниченной ответственностью вместе с директором и еще двумя работниками предприятия не позднее августа 2024 года организовали схему незаконного отбирания природного газа вне приборов учета.

"На территории автогазозаправочной станции подозреваемые вмешивались в работу приборов учета с помощью специального оборудования, подсоединяясь непосредственно к магистральной системе. В результате счетчики не фиксировали фактический объем отобранного газа, что давало возможность бесплатно присваивать государственный ресурс в значительных размерах", — пояснили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что неучтенный газ дальше продавали через передвижную заправочную станцию на территории города, получая оплату наличными и уклоняясь от любого контроля.

О подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем, что привело к искажению процесса обработки информации, совершенном по предварительному сговору группой лиц во время действия военного положения (ч. 5 ст. 361 УК Украины) сообщили четырем лицам.

В ходе расследования были проведены обыски и изъято специальное оборудование для вмешательства в работу приборов учета, черновые записи, денежные средства в сумме более 260 000 долларов США и передвижная газозаправочная установка с баллонами.

