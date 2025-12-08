Масштабные хищения газа разоблачили в Украине: подробности

Рубрики
В Украине разоблачена группа лиц, причастных к систематическому незаконному отбору природного газа. Хищение, по данным Офиса Генпрокурора, происходило на территории Запорожья.
Газ. Иллюстративное фото
Сообщается, что владелец общества с ограниченной ответственностью вместе с директором и еще двумя работниками предприятия не позднее августа 2024 года организовали схему незаконного отбирания природного газа вне приборов учета.
Отмечается, что неучтенный газ дальше продавали через передвижную заправочную станцию на территории города, получая оплату наличными и уклоняясь от любого контроля.
О подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем, что привело к искажению процесса обработки информации, совершенном по предварительному сговору группой лиц во время действия военного положения (ч. 5 ст. 361 УК Украины) сообщили четырем лицам.
В ходе расследования были проведены обыски и изъято специальное оборудование для вмешательства в работу приборов учета, черновые записи, денежные средства в сумме более 260 000 долларов США и передвижная газозаправочная установка с баллонами.
