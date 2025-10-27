Масштабні махінації із зарплатами військових в Україні: що відомо про “схеми”

В Україні непоодинокі випадки махінації із зарплатами військових. У Державному бюро розслідувань повідомили про викриті схеми.

На незаконних діях викрили начальника фінансової служби військової частини в Київській області. Він незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Через його дії, як повідомили в ДБР, держава втратила майже 500 тис. грн.

У Бюро зазначили, що офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати — кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

“Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі”, — повідомили в ДБР.

На Запоріжжі викрили заступник командира одного з батальйонів. Він організував схему “заробітку” на фальшивих “бойових” виплатах. За пів року зловмисник незаконно збагатився на понад 1 млн грн.

“Посадовець змусив підлеглого офіцера подавати “липові” рапорти про участь трьох солдат у бойових діях. На підставі цих рапортів бійцям нараховували по 100 тисяч гривень “бойових” щомісяця. З кожної виплати 70 тисяч гривень солдати мусили віддавати організатору оборудки”, — повідомили в ДБР.

Зазначається, що схема діяла з листопада 2024 по квітень 2025 року. За цей час держава виплатила 1 млн 560 тис. грн гривень за фальшиву участь у боях. З них, за даними ДБР, замкомбата привласнив понад 1 млн грн.

“Працівники ДБР повідомили йому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України) та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили в Бюро.

