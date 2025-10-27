Масштабні махінації із зарплатами військових в Україні: що відомо про “схеми”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні непоодинокі випадки махінації із зарплатами військових. У Державному бюро розслідувань повідомили про викриті схеми.
Військові. Ілюстративне фото
На незаконних діях викрили начальника фінансової служби військової частини в Київській області. Він незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Через його дії, як повідомили в ДБР, держава втратила майже 500 тис. грн.
У Бюро зазначили, що офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати — кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.
На Запоріжжі викрили заступник командира одного з батальйонів. Він організував схему “заробітку” на фальшивих “бойових” виплатах. За пів року зловмисник незаконно збагатився на понад 1 млн грн.
Зазначається, що схема діяла з листопада 2024 по квітень 2025 року. За цей час держава виплатила 1 млн 560 тис. грн гривень за фальшиву участь у боях. З них, за даними ДБР, замкомбата привласнив понад 1 млн грн.
