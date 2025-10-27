Масштабные махинации с зарплатами военных в Украине: что известно о "схемах"

В Украине нередки случаи махинации с зарплатами военных. В Государственном бюро расследований сообщили о разоблаченных схемах.

Военные. Иллюстративное фото

На незаконных действиях разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области. Он незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим. Из-за его действий, как сообщили в ГБР, государство потеряло почти 500 тыс. грн.

В Бюро отметили, что офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты – средства из бюджета продолжали поступать на их счета.

"Начальнику финансовой службы сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", — сообщили в ГБР.

В Запорожье разоблачили заместитель командира одного из батальонов. Он организовал схему "заработка" на фальшивых "боевых" выплатах. За полгода злоумышленник незаконно обогатился более чем на 1 млн грн.

"Должностное лицо заставило подчиненного офицера подавать "липовые" рапорты об участии трех солдат в боевых действиях. На основании этих рапортов бойцам насчитывали по 100 тысяч гривен "боевых" ежемесячно. Из каждой выплаты 70 тысяч гривен солдаты должны были отдавать организатору сделки", — сообщили в ГБР.

Отмечается, что схема действовала с ноября 2024 года по апрель 2025 года. За это время государство выплатило 1 млн. 560 тыс. грн. гривен за фальшивое участие в боях. Из них, по данным ГБР, замкомбат присвоил более 1 млн грн.

"Работники ГБР сообщили ему о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в Бюро.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах "бизнеса на уклонистах".



