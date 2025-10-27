Масштабные махинации с зарплатами военных в Украине: что известно о "схемах"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине нередки случаи махинации с зарплатами военных. В Государственном бюро расследований сообщили о разоблаченных схемах.
На незаконных действиях разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области. Он незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим. Из-за его действий, как сообщили в ГБР, государство потеряло почти 500 тыс. грн.
В Бюро отметили, что офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты – средства из бюджета продолжали поступать на их счета.
В Запорожье разоблачили заместитель командира одного из батальонов. Он организовал схему "заработка" на фальшивых "боевых" выплатах. За полгода злоумышленник незаконно обогатился более чем на 1 млн грн.
Отмечается, что схема действовала с ноября 2024 года по апрель 2025 года. За это время государство выплатило 1 млн. 560 тыс. грн. гривен за фальшивое участие в боях. Из них, по данным ГБР, замкомбат присвоил более 1 млн грн.
