Масштабна схема ухилення від мобілізації: скільки вимагали за працевлаштування з бронюванням

У Чернігівській області викрили чергову схему ухилення від мобілізації — в одному з навчальних закладів організували фіктивне працевлаштування з бронюванням.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань зазначили, що повідомили про підозру президентці навчального закладу — вона організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

“До штату закладу оформили майже 100 осіб на посади педагогічних працівників — це більш ніж удвічі перевищує кількість студентів. Фактично ці люди не здійснювали жодної викладацької діяльності. Їх оформлювали, щоб створити підстави для безпідставної відстрочки від призову під час мобілізації як нібито працівників-педагогів. За попередніми даними, за таке “працевлаштування” потрібно було заплатити від 4 тисяч доларів США. Надалі формально оформлені "викладачі" щомісяця передавали від 20 до 30 тисяч грн, щоб залишатися у штаті та зберігати відстрочку”, — повідомили в ДБР.

До закладу оформили ІТ-фахівців, підприємців, адвокатів та інші людей, які не мали відношення до освітньої діяльності. Правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, а також осіб, які скористалися цією схемою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Одесі викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації та створеного при ній добровольчого формування, продавала чоловікам “захист” від мобілізації”.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що схему організували керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області.