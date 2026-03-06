Масштабна схема ухилення від мобілізації: скільки вимагали за працевлаштування з бронюванням

Рубрики
У Чернігівській області викрили чергову схему ухилення від мобілізації — в одному з навчальних закладів організували фіктивне працевлаштування з бронюванням.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У Державному бюро розслідувань зазначили, що повідомили про підозру президентці навчального закладу — вона організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.
До закладу оформили ІТ-фахівців, підприємців, адвокатів та інші людей, які не мали відношення до освітньої діяльності. Правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, а також осіб, які скористалися цією схемою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Одесі викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації та створеного при ній добровольчого формування, продавала чоловікам “захист” від мобілізації”.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що схему організували керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області.