Масштабная схема уклонения от мобилизации: сколько требовали за трудоустройство с бронированием

Кречмаровская Наталия
В Черниговской области разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации — в одном из учебных заведений организовано фиктивное трудоустройство с бронированием.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Государственном бюро расследований отметили, что сообщили о подозрении президентке учебного заведения – она организовала фиктивное трудоустройство военнообязанных мужчин призывного возраста.
В заведение оформили ІТ-специалистов, предпринимателей, адвокатов и других людей, не имеющих отношения к образовательной деятельности. Правоохранители устанавливают других возможных подельников, а также лиц, воспользовавшихся этой схемой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одессе разоблачили преступную группу, которая под видом общественной организации и созданного при ней добровольческого формирования, продавала мужчинам "защиту" от мобилизации".
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что схему организовали руководитель ОО, два его заместителя и еще два участника в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области.