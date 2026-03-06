logo

Масштабная схема уклонения от мобилизации: сколько требовали за трудоустройство с бронированием
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная схема уклонения от мобилизации: сколько требовали за трудоустройство с бронированием

Какую новую схему уклонения от мобилизации разоблачили в Черниговской области

6 марта 2026, 18:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Черниговской области разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации — в одном из учебных заведений организовано фиктивное трудоустройство с бронированием.

Масштабная схема уклонения от мобилизации: сколько требовали за трудоустройство с бронированием

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований отметили, что сообщили о подозрении президентке учебного заведения – она организовала фиктивное трудоустройство военнообязанных мужчин призывного возраста.

"В штат заведения оформили почти 100 человек на должности педагогических работников — это более чем вдвое превышает количество студентов. Фактически эти люди не осуществляли никакой преподавательской деятельности. Их оформляли, чтобы создать основания для безосновательной отсрочки от призыва во время мобилизации как будто бы работников-педагогов. По предварительным данным, за 4 тысячи долларов, по предварительным данным, за 4 тысячи долларов, по предварительным данным, по предварительным данным, по предварительным данным. США. В дальнейшем формально оформленные преподаватели ежемесячно передавали от 20 до 30 тысяч грн, чтобы оставаться в штате и сохранять отсрочку”, — сообщили в ГБР.

В заведение оформили ІТ-специалистов, предпринимателей, адвокатов и других людей, не имеющих отношения к образовательной деятельности. Правоохранители устанавливают других возможных подельников, а также лиц, воспользовавшихся этой схемой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одессе разоблачили преступную группу, которая под видом общественной организации и созданного при ней добровольческого формирования, продавала мужчинам "защиту" от мобилизации".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что схему организовали руководитель ОО, два его заместителя и еще два участника в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/fiktivni-vikladachi-zamist-frontu-na-chernigivshhini-dbr-vikrilo-shemu-uhilennya-vid-mobilizacii
