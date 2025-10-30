logo_ukra

BTC/USD

106921

ETH/USD

3722.98

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Масштаби ухилення від мобілізації загрозливі: які незаконні схеми викрили в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштаби ухилення від мобілізації загрозливі: які незаконні схеми викрили в Україні

В Україні затримали дев'ятьох організаторів “схем для ухилянтів”

30 жовтня 2025, 18:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

СБУ та Нацполіція продовжують викривати схеми ухилення від мобілізації. Затримали ще дев'ятьох організаторів незаконних схем. Серед затриманих, як повідомили в СБУ, власник фейкового ліцею. Схеми діяли в різних регіонах України. 

Масштаби ухилення від мобілізації загрозливі: які незаконні схеми викрили в Україні

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Так, у Вінниці затримали чоловіка, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до власного приватного ліцею. При цьому, як повідомили в СБУ, навчальний заклад існував тільки “на папері” і не мав жодного учня. Зловмисник обіцяв своїм клієнтам відстрочку від мобілізації.

В обласному центрі викрили викладача місцевого інституту. Він незаконно оформляв чоловіків мобілізаційного віку на навчання до вишу. При цьому “абітурієнти” фактично не складали вступних іспитів, а після зарахування не з’являлися на парах.

У Дніпрі зловмисник за гроші пропонував мобілізованим самовільно залишити військову частину. Щоб реалізувати схему, зловмисник безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів режимного об’єкта,  щоб той “не помічав” відсутності військових.

На Прикарпатті адвокат за гроші пропонував родичам мобілізованих перевести військових до “тилових” підрозділів ЗСУ.

У Кіровоградській області викрили двох адміністраторів Telegram-каналів, які повідомляли геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у Силах оборони.

У Сумах про підозру оголосили двом особам, які у соціальних мережах “зливали” локації та агітували оминати блокпости ТЦК та правоохоронців.

Фігурантам повідомили про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2. У СБУ повідомили, що підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові думають про причини СЗЧ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-shche-9kh-orhanizatoriv-ukhyliantskykh-skhem-sered-zatrymanykh-vlasnyk-feikovoho-litseiu
Теги:

Новини

Всі новини