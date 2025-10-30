Масштаби ухилення від мобілізації загрозливі: які незаконні схеми викрили в Україні

СБУ та Нацполіція продовжують викривати схеми ухилення від мобілізації. Затримали ще дев'ятьох організаторів незаконних схем. Серед затриманих, як повідомили в СБУ, власник фейкового ліцею. Схеми діяли в різних регіонах України.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Так, у Вінниці затримали чоловіка, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до власного приватного ліцею. При цьому, як повідомили в СБУ, навчальний заклад існував тільки “на папері” і не мав жодного учня. Зловмисник обіцяв своїм клієнтам відстрочку від мобілізації.

В обласному центрі викрили викладача місцевого інституту. Він незаконно оформляв чоловіків мобілізаційного віку на навчання до вишу. При цьому “абітурієнти” фактично не складали вступних іспитів, а після зарахування не з’являлися на парах.

У Дніпрі зловмисник за гроші пропонував мобілізованим самовільно залишити військову частину. Щоб реалізувати схему, зловмисник безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів режимного об’єкта, щоб той “не помічав” відсутності військових.

На Прикарпатті адвокат за гроші пропонував родичам мобілізованих перевести військових до “тилових” підрозділів ЗСУ.

У Кіровоградській області викрили двох адміністраторів Telegram-каналів, які повідомляли геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у Силах оборони.

У Сумах про підозру оголосили двом особам, які у соціальних мережах “зливали” локації та агітували оминати блокпости ТЦК та правоохоронців.

Фігурантам повідомили про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2. У СБУ повідомили, що підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

