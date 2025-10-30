Масштабы уклонения от мобилизации угрожающие: какие незаконные схемы разоблачили в Украине

СБУ и Нацполиция продолжают разоблачать схемы уклонения от мобилизации. Задержали еще девять организаторов незаконных схем. Среди задержанных, как сообщили в СБУ, владелец фейкового лицея. Схемы действовали в разных регионах Украины.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Так, в Виннице задержан мужчина, который фиктивно трудоустраивал военнообязанных в свой частный лицей. При этом, как сообщили в СБУ, учебное заведение существовало только "на бумаге" и не имело ни одного ученика. Злоумышленник обещал своим клиентам отсрочку от мобилизации.

В областном центре разоблачили преподавателя местного института. Он незаконно оформлял мужчин мобилизационного возраста на обучение в вуз. При этом абитуриенты фактически не сдавали вступительные экзамены, а после зачисления не появлялись на парах.

В Днепре злоумышленник за деньги предлагал мобилизованным самовольно покинуть воинскую часть. Чтобы реализовать схему, злоумышленник безуспешно пытался подкупить одного из офицеров режимного объекта, чтобы тот не замечал отсутствия военных.

На Прикарпатье адвокат за деньги предлагал родственникам мобилизованных перевести военных в "тыловые" подразделения ВСУ.

В Кировоградской области разоблачили двух администраторов Telegram-каналов, которые сообщали геолокации ТЦК и призвали во избежание службы в Силах обороны.

В Сумах о подозрении объявили двум лицам, которые в социальных сетях "сливали" локации и агитировали обходить блокпосты ТЦК и правоохранителей.

Фигурантам сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2. В СБУ сообщили, что подозреваемым грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

