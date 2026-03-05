Масштаби ухилення від мобілізації вражають: які нові схеми викрили в Україні

В Україні ліквідували 10 “схем для ухилянтів” — фігурантів затримали у шести регіонах України.

Мобілізація. Ілюстративне фото

В СБУ повідомили, що заблокували схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним за суми від 3 до 24 тисяч доларів США уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Фігурантів затримали:

У Вінницькій області — викрито “сімейний підряд” лікарів. Вони, за даними СБУ, підробляли ухилянтам довідки про інвалідність, за що заробили 9 млн грн. Також у регіоні затримали контрактника, який за гроші намагався нелегально переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я “в обхід” прикордонних постів.

На Буковині — викрили 12 фігурантів, які у чатах месенджерів “зливали” геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації.

У Київській області викрили двох фігурантів, які організували канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу.

У Житомирській області викрито посадовця Міноборони та його спільника, які використовували особисті зв’язки в ТЦК, щоб безпідставно знімати ухилянтів з розшуку.

У Львівській області затримано завідувачку відділення діагностичного центру, яка очолює експертну команду оцінювання повсякденного функціонування особи (розформована МСЕК). У Львові затримано ділка, який пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом експедитора міжнародних рейсів.

На Закарпатті затримано мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонні ділянки річки Тиса.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що працівники ТЦК за гроші допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.