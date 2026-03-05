Масштабы уклонения от мобилизации впечатляют: какие новые схемы разоблачили в Украине

В Украине ликвидировали 10 "схем для уклонистов" — фигурантов задержали в шести регионах Украины.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В СБУ сообщили, что заблокировали схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 3 до 24 тысяч долларов США избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Фигурантов задержали:

В Винницкой области — разоблачен "семейный подряд" врачей. Они, по данным СБУ, подделывали уклонистам справки об инвалидности, за что заработали 9 млн грн. Также в регионе задержан контрактник, который за деньги пытался нелегально переправить мобилизованного в непризнанное Приднестровье "в обход" пограничных постов.

На Буковине — разоблачили 12 фигурантов, которые в чатах мессенджеров "сливали" геолокации ТЦК и полиции и призвали во избежание мобилизации.

В Киевской области разоблачили двух фигурантов, организовавших канал нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз.

В Житомирской области разоблачен чиновник Минобороны и его сообщник, которые использовали личные связи в ТЦК, чтобы безосновательно снимать уклонистов с розыска.

Во Львовской области задержана заведующая отделением диагностического центра, возглавляющая экспертную команду оценивания повседневного функционирования личности (расформированная МСЭК). Во Львове задержан дельца, предлагавший уклонистам выехать за границу под видом экспедитора международных рейсов.

На Закарпатье задержан житель Чопа, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничные участки реки Тиса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что работники ТЦК за деньги помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.