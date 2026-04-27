Масштаби розкрадань на війні шокують: привласнили понад 500 млн грн

Що відомо про масштабну схему розкрадання державних коштів

27 квітня 2026, 15:54
Кречмаровская Наталия

В Україні під час війни неодноразово викривати схеми розтрати та привласнення державних коштів. Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про масштабну схему — виділення “у тінь” 576 млн грн. 

Зазначають, що викрита злочинна організація створила так званий “конвертаційний центр” для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

“Одним з їхніх “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії. З 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки “конвертаційного центру” вивели у “тінь” понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку”, – зазначив Кравченко.

Організатори “конвертаційного центру”, за його словами, створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги. 

“Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами. Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”, — пояснив Генпрокурор. 

За його словами, паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.

Повідомлено про підозру 7 особам. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військове керівництво фіктивно оформляло людей на військову службу, які фактично не служили, однак виплати їм нараховували. 



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/ponad-576-milioniv-griven-u-tin-z-oboroni-sxemu-likvidovano
