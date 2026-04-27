Масштаби розкрадань на війні шокують: привласнили понад 500 млн грн

Кречмаровская Наталия
В Україні під час війни неодноразово викривати схеми розтрати та привласнення державних коштів. Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про масштабну схему — виділення “у тінь” 576 млн грн.
Зазначають, що викрита злочинна організація створила так званий “конвертаційний центр” для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Організатори “конвертаційного центру”, за його словами, створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
За його словами, паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
Повідомлено про підозру 7 особам.
Повідомлено про підозру 7 особам.