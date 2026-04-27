Масштабы хищений на войне шокируют: присвоили более 500 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы хищений на войне шокируют: присвоили более 500 млн грн

Что известно о масштабной схеме хищения государственных средств

27 апреля 2026, 15:54
Кречмаровская Наталия

В Украине во время войны не раз обличать схемы растраты и присвоения государственных средств. Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о масштабной схеме – выделении "в тень" 576 млн грн.

Отмечают, что разоблаченная преступная организация создала так называемый конвертационный центр для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

"Одним из их "клиентов" стало предприятие, которое на протяжении 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии. Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн. Речь идет о деньгах государства, которые должны были работать на оборону. Зато их выводили через фиктивные компании и обналичивали”, – отметил Кравченко.

Организаторы конвертационного центра, по его словам, создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия исполнителя контрактов для обороны переводило средства за несуществующие товары и услуги.

"Фиктивные поставщики существовали только на бумаге — без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами. Через сеть транзитных фирм средства отмывались и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания конвертационного центра получала процент за услуги, — пояснил Генпрокурор.

По его словам, параллельно создавался искусственный ущерб для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз, сумма составляет более 100 млн грн.

Сообщено о подозрении 7 человек.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военное руководство фиктивно оформляло людей на военную службу, которые фактически не служили, однако выплаты им начисляли.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/ponad-576-milioniv-griven-u-tin-z-oboroni-sxemu-likvidovano
