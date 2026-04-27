Масштабы хищений на войне шокируют: присвоили более 500 млн грн

Кречмаровская Наталия
В Украине во время войны не раз обличать схемы растраты и присвоения государственных средств. Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о масштабной схеме – выделении "в тень" 576 млн грн.
Отмечают, что разоблаченная преступная организация создала так называемый конвертационный центр для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.
Организаторы конвертационного центра, по его словам, создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия исполнителя контрактов для обороны переводило средства за несуществующие товары и услуги.
По его словам, параллельно создавался искусственный ущерб для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз, сумма составляет более 100 млн грн.
Сообщено о подозрении 7 человек.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военное руководство фиктивно оформляло людей на военную службу, которые фактически не служили, однако выплаты им начисляли.