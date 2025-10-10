Масштаби бізнесу на ухилянтах жахають: нові схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще 4 схеми ухилення від мобілізації. За результатами розслідування затримали 5 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У СБУ повідомили, що фігуранти пропонували військовозобов’язаним уникнути призову завдяки підробленим документам або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких послуг коштувала до 20 тис. дол.

У Київській області викрили лікаря-травматолога, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. Щоб підробити історії хвороб, фігурант оформлював клієнтів на стаціонарне “лікування”.

Також у столичному регіоні затримали засновника однієї з громадських організацій. Він за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим “бронюванням” на підприємстві критичної інфраструктури.

У Києві підозру отримав колишній охоронець одного з соратників Медведчука, який організував призовникам “трансфер” до ЄС через так звану “зеленку”. Його затримали на “гарячому” під час отримання грошей від клієнта за організацію втечі за кордон.

На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП). Він налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу. Як встановило розслідування, клірик самостійно підшукував клієнтів серед свого оточення, а для їх переправлення за межі України залучив знайомого підприємця.

Усім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваним загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які схеми ухилення від мобілізації викрили нещодавно.



