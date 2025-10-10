Масштабы бизнеса на уклонистах ужасают: новые схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще 4 схемы уклонения от мобилизации. По результатам расследования задержали 5 организаторов сделок в разных регионах Украины.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В СБУ сообщили, что фигуранты предлагали военнообязанным избежать призыва благодаря подложным документам или помогали уклонистам скрыться за границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких услуг стоила до 20 тыс. долл.

В Киевской области разоблачили врача-травматолога, продававшего военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. Чтобы подделать истории болезней, фигурант оформлял клиентов на стационарное лечение.

Также в столичном регионе был задержан основатель одной из общественных организаций. Он за деньги обещал уклонистам снятия с розыска в ТЦК с последующим "бронированием" на предприятии критической инфраструктуры.

В Киеве подозрение получил бывший охранник одного из соратников Медведчука, организовавшего призывникам "трансфер" в ЕС через так называемую "зеленку". Его задержали на "горячем" при получении денег от клиента за организацию побега за границу.

На Буковине правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП). Он наладил нелегальный трафик уклонявшихся в соседнюю страну Евросоюза. Как установило расследование, клирик самостоятельно подыскивал клиентов среди своей обстановки, а для их переправки за пределы Украины привлек знакомого предпринимателя.

Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Подозреваемым грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие схемы уклонения от мобилизации разоблачили недавно.



