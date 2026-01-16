logo_ukra

Масові прориви труб у Києві: як вижити киянам без опалення
Масові прориви труб у Києві: як вижити киянам без опалення

У Києві до 150 тисяч мешканців можуть залишитися без тепла до кінця опалювального сезону через масові прориви труб у будинках

16 січня 2026, 22:51
Автор:
Ткачова Марія

У столиці десятки багатоквартирних будинків, де під час сильних морозів масово лопнули труби, можуть не отримати повноцінне теплопостачання до завершення цієї зими. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Масові прориви труб у Києві: як вижити киянам без опалення

Опалення в Україні

За його словами, без тепла ризикують залишитися від 100 до 150 тисяч киян. Для відновлення систем опалення необхідно провести повний технічний аудит кожного будинку. Йдеться орієнтовно про 50–100 об’єктів.

Після аудиту потрібне бюджетне фінансування, проведення закупівель, підготовка проєктно-кошторисної документації, пошук підрядників через систему Prozorro та виконання капітальних ремонтних робіт. Навіть за найоптимістичнішого сценарію цей процес може тривати від восьми до десяти місяців за умови наявності коштів.

Попенко зазначив, що в окремих будинках із незначними пошкодженнями труби можуть замінити оперативно. Водночас більшість об’єктів потребують серйозного втручання, тому мешканцям доведеться шукати маневрове житло, щоб пережити опалювальний сезон.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що моніторингові ресурси повідомили про підвищену загрозу масованого ракетного удару у нічний час. Зафіксована активність бортів стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку до атаки.
Крім того, противник вивів до акваторії Каспійського моря три ракетоносії. Загальний можливий боєзапас оцінювався до 24 крилатих ракет типу "Калібр". Паралельно в усіх регіонах України оголошували повітряну тривогу через черговий зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Громадян закликали не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.



Джерело: https://t.me/novynylive/182874
