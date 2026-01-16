Массовые прорывы труб в Киеве: как выжить киевлянам без отопления

В столице десятки многоквартирных домов, где во время сильных морозов массово лопнули трубы, могут не получить полноценное теплоснабжение до завершения этой зимы. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Отопление в Украине

По его словам, без тепла рискуют остаться от 100 до 150 тысяч киевлян. Для восстановления систем отопления нужно провести полный технический аудит каждого дома. Речь идет ориентировочно о 50–100 объектах.

После аудита необходимо бюджетное финансирование, проведение закупок, подготовка проектно-сметной документации, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных ремонтных работ. Даже при самом оптимистическом сценарии этот процесс может длиться от восьми до десяти месяцев при наличии средств.

Попенко отметил, что в отдельных домах с незначительными повреждениями трубы могут быть заменены оперативно. В то же время большинство объектов нуждаются в серьезном вмешательстве, поэтому жителям придется искать маневровое жилье, чтобы пережить отопительный сезон.

