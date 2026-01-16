logo

Массовые прорывы труб в Киеве: как выжить киевлянам без отопления

В Киеве до 150 тысяч жителей могут остаться без тепла до конца отопительного сезона из-за массовых прорывов труб в домах

16 января 2026, 22:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице десятки многоквартирных домов, где во время сильных морозов массово лопнули трубы, могут не получить полноценное теплоснабжение до завершения этой зимы. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Массовые прорывы труб в Киеве: как выжить киевлянам без отопления

Отопление в Украине

По его словам, без тепла рискуют остаться от 100 до 150 тысяч киевлян. Для восстановления систем отопления нужно провести полный технический аудит каждого дома. Речь идет ориентировочно о 50–100 объектах.

После аудита необходимо бюджетное финансирование, проведение закупок, подготовка проектно-сметной документации, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных ремонтных работ. Даже при самом оптимистическом сценарии этот процесс может длиться от восьми до десяти месяцев при наличии средств.

Попенко отметил, что в отдельных домах с незначительными повреждениями трубы могут быть заменены оперативно. В то же время большинство объектов нуждаются в серьезном вмешательстве, поэтому жителям придется искать маневровое жилье, чтобы пережить отопительный сезон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мониторинговые ресурсы сообщили о повышенной угрозе массированного ракетного удара в ночное время. Зафиксирована активность бортов стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке к атаке.
Кроме того, противник вывел в акваторию Каспийского моря три ракетоносителя. Общий возможный боезапас оценивался до 24 крылатых ракет типа "Калибр". Параллельно во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за очередного взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал". Граждан призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.



Источник: https://t.me/novynylive/182874
