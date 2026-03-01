Маск вимагав «найбожевільнішу вечірку» від Епштейна: розслідування розкрило листування

Рубрики
Ткачова Марія
Американське видання The Washington Post повідомило про електронне листування між Ілоном Маском і Джеффрі Епштейном. За даними газети, у переписці мільярдер цікавився датою “найбожевільнішої вечірки” та обговорював можливість відвідування заходів разом із тодішньою дружиною.
Листування Маска з Епштейном
У матеріалі зазначається, що документи, на які посилається видання, свідчать про неодноразові електронні контакти між Маском і Епштейном. Деталі листування були отримані журналістами в межах аналізу масиву документів, пов’язаних зі справою фінансиста.
The Washington Post звертає увагу на контекст: нині Ілон Маск публічно виступає за повну прозорість у справах, пов’язаних з Епштейном, та закликає до оприлюднення інформації про всіх осіб, причетних до його діяльності.
Сам Маск раніше заявляв, що не був пов’язаний із незаконною діяльністю Епштейна. Офіційних коментарів щодо нової публікації станом на момент виходу матеріалу не наведено.
Джеффрі Епштейн був затриманий у 2019 році за обвинуваченнями у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Його смерть у слідчому ізоляторі викликала широкий міжнародний резонанс і численні розслідування.