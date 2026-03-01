Маск требовал «самую безумную вечеринку» от Эпштейна: расследование раскрыло переписку

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Американское издание The Washington Post сообщило об электронной переписке между Илоном Маском и Джеффри Эпштейном. По данным газеты, в переписке миллиардер интересовался датой "самой безумной вечеринки" и обсуждал возможность посещения мероприятий вместе с тогдашней женой.
Переписка Маска с Эпштейном
В материале отмечается, что документы, на которые ссылается издание, свидетельствуют о неоднократных электронных контактах между Маском и Эпштейном. Детали переписки были получены журналистами в рамках анализа массива документов, связанных с делом финансиста.
The Washington Post обращает внимание на контекст: ныне Илон Маск публично выступает за полную прозрачность по делам, связанным с Эпштейном, и призывает к обнародованию информации обо всех лицах, причастных к его деятельности.
Сам Маск ранее заявлял, что не был связан с незаконной деятельностью Эпштейна. Официальные комментарии относительно новой публикации по состоянию на момент выхода материала не приведены.
Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его смерть в следственном изоляторе вызвала широкий международный резонанс и многочисленные расследования.