Американское издание The Washington Post сообщило об электронной переписке между Илоном Маском и Джеффри Эпштейном. По данным газеты, в переписке миллиардер интересовался датой "самой безумной вечеринки" и обсуждал возможность посещения мероприятий вместе с тогдашней женой.

Переписка Маска с Эпштейном

В материале отмечается, что документы, на которые ссылается издание, свидетельствуют о неоднократных электронных контактах между Маском и Эпштейном. Детали переписки были получены журналистами в рамках анализа массива документов, связанных с делом финансиста.

The Washington Post обращает внимание на контекст: ныне Илон Маск публично выступает за полную прозрачность по делам, связанным с Эпштейном, и призывает к обнародованию информации обо всех лицах, причастных к его деятельности.

Сам Маск ранее заявлял, что не был связан с незаконной деятельностью Эпштейна. Официальные комментарии относительно новой публикации по состоянию на момент выхода материала не приведены.

Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его смерть в следственном изоляторе вызвала широкий международный резонанс и многочисленные расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на телеканале Эспрессо обнародован фильм с задокументированными свидетельствами бывших воспитанников детского дома при Банченском монастыре УПЦ на Буковине. В ленте молодые люди рассказывают о многолетнем физическом и моральном насилии, избиении, психологическом давлении и принудительном труде.

Речь идет о Банченском монастыре, который годами преподносился как пример заботы о сиротах. В публичном пространстве создавался образец образцового убежища – ухоженные помещения, дисциплина и духовное воспитание. Однако в свидетельствах бывших питомцев звучат противоположные утверждения. Подростки заявляют о системных наказаниях, угрозах и жестком контроле, а после достижения совершеннолетия – отсутствие должной социальной поддержки.

