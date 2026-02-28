logo_ukra

Темний бік монастиря: дитячий будинок на Буковині порівнюють зі «справою Епштейна»
НОВИНИ

Темний бік монастиря: дитячий будинок на Буковині порівнюють зі «справою Епштейна»

Розслідування про насильство, примусову працю та роль церковного керівництва – що вже відомо.

28 лютого 2026, 20:22
Автор:
Проніна Анна

На телеканалі Еспресо оприлюднено фільм із задокументованими свідченнями колишніх вихованців дитячого будинку при Банченському монастирі УПЦ на Буковині. У стрічці молоді люди розповідають про багаторічне фізичне та моральне насильство, побиття, психологічний тиск і примусову працю.

Темний бік монастиря: дитячий будинок на Буковині порівнюють зі «справою Епштейна»

Свідчення колишніх вихованців Банченського монастиря шокували країну

Йдеться про Банченський монастир, який роками подавався як приклад турботи про сиріт. У публічному просторі створювався образ зразкового притулку – доглянуті приміщення, дисципліна та духовне виховання. Однак у свідченнях колишніх вихованців звучать протилежні твердження. Підлітки заявляють про системні покарання, погрози та жорсткий контроль, а після досягнення повноліття – відсутність належної соціальної підтримки.

Народний депутат Микола Княжицький порівняв ситуацію зі "справою Епштейна", наголосивши на тяжкості озвучених звинувачень. За його словами, дівчат нібито примусово видавали заміж, а хлопців жорстко карали.

Опікуном дітей у монастирі є митрополит Лонгин (Жар). Раніше Служба безпеки України повідомила йому про підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом експлуатації дитячої праці. Також правоохоронці розслідують можливу схему переправлення ухилянтів через кордон, до якої, за даними слідства, був залучений помічник намісника монастиря.

У фільмі звучать конкретні історії – зокрема Івана Трусова, який, за його словами, після повноліття залишився без підтримки, а також свідчення Катерини та інших вихованців про приниження та насильство. Автори матеріалу аналізують не лише окремі епізоди, а й систему управління, політичні зв’язки монастиря та реакцію державних органів.

Питання, яке постає у центрі скандалу, – чи достатньо нинішніх кримінальних проваджень для реального захисту дітей. Ситуація виходить за межі одного закладу і порушує ширшу дискусію: де проходить межа між свободою релігії та відповідальністю держави за безпеку неповнолітніх.

