Темная сторона монастыря: детский дом на Буковине сравнивают с «делом Эпштейна»

На телеканале Эспрессо обнародован фильм с задокументированными свидетельствами бывших воспитанников детского дома при Банченском монастыре УПЦ на Буковине. В ленте молодые люди рассказывают о многолетнем физическом и моральном насилии, избиении, психологическом давлении и принудительном труде.

Свидетельства бывших воспитанников Банченского монастыря шокировали страну

Речь идет о Банченском монастыре, который годами преподносился как пример заботы о сиротах. В публичном пространстве создавался образец образцового убежища – ухоженные помещения, дисциплина и духовное воспитание. Однако в свидетельствах бывших воспитанников звучат противоположные утверждения. Подростки заявляют о системных наказаниях, угрозах и жестком контроле , а после достижения совершеннолетия – отсутствие должной социальной поддержки.

Народный депутат Николай Княжицкий сравнил ситуацию с "делом Эпштейна", отметив тяжесть озвученных обвинений. По его словам, девушек якобы принудительно выдавали замуж, а ребят жестоко наказывали.

Покровителем детей в монастыре является митрополит Лонгин (Жар) . Ранее Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в разжигании межрелигиозной розни. Открыто уголовное производство по факту эксплуатации детского труда. Также правоохранители расследуют возможную схему переправки уклончан через границу, в которую, по данным следствия, был привлечен помощник наместника монастыря.

В фильме звучат конкретные истории – в частности, Ивана Трусова, который, по его словам, после совершеннолетия остался без поддержки, а также свидетельства Екатерины и других воспитанников о унижении и насилии. Авторы материала анализируют не только отдельные эпизоды, но и систему управления, политические связи монастыря и реакцию государственных органов.

Вопрос, возникающий в центре скандала, – достаточно ли нынешних уголовных производств для реальной защиты детей . Ситуация выходит за пределы одного учреждения и нарушает более широкую дискуссию: где проходит граница между свободой религии и ответственностью государства за безопасность несовершеннолетних.

