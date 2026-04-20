«Мама побачила сина онлайн»: у КМДА розповіли про стан 12-річного хлопчика та інших жертв стрілянини

У медичних установах Києва продовжують лікування семеро осіб, які отримали поранення під час нещодавнього інциденту зі стріляниною. Наразі медики оцінюють стан більшості дорослих як важкий, проте госпіталізований хлопчик демонструє ознаки покращення.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан особисто перевірила роботу лікарів та поспілкувалася з медичними фахівцями. За її даними, четверо поранених знаходяться у реанімаційних відділеннях під пильним контролем, ще двоє пацієнтів перебувають у відділенні політравми. 12-річного підлітка вже перевели до профільної палати, його самопочуття стабільне.

Важливою частиною терапії стала можливість психологічного контакту родини: медики організували для хлопчика відеодзвінок із матір'ю.

"На обході мамі показали хлопчика онлайн. Це дуже важливий момент не лише з медичної, а й з психологічної точки зору. Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися", — наголосила Тетяна Мостепан.

Очільниця профільного департаменту висловила вдячність медикам, які працюють у надскладних умовах без перепочинку. Вона запевнила, що всім пацієнтам надається повний комплекс необхідної допомоги.

"Я поспілкувалася з медичною командою та подякувала їм за витримку, за професійність і за те, що в найважчі моменти вони залишаються поруч із людьми. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, лікарі постійно контролюють їхній стан", — резюмувала вона.

Міські служби продовжують тримати ситуацію на контролі та обіцяють інформувати про суттєві зміни у стані здоров'я госпіталізованих.

