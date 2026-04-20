«Мама увидела сына онлайн»: в КГГА рассказали о состоянии 12-летнего мальчика и других жертв стрельбы

Недилько Ксения
В медицинских учреждениях Киева продолжают лечение семь человек, получивших ранения во время недавнего инцидента со стрельбой. Медики оценивают состояние большинства взрослых как тяжелое, однако госпитализированный мальчик демонстрирует признаки улучшения.
Раненые в результате стрельбы в Киеве
Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан лично проверила работу врачей и пообщалась с медицинскими специалистами. По ее данным, четверо раненых находятся в реанимационных отделениях под пристальным контролем, еще двое пациентов находятся в отделении политравмы. 12-летнего подростка уже перевели в профильную палату, его самочувствие стабильное.
Важной частью терапии стала возможность психологического контакта семьи: медики организовали для мальчика видеозвонок с матерью.
Руководитель профильного департамента выразила благодарность медикам, работающим в сверхсложных условиях без передышки. Она уверила, что всем пациентам предоставляется полный комплекс необходимой помощи.
Городские службы продолжают держать ситуацию на контроле и обещают информировать о существенных изменениях в состоянии здоровья госпитализированных.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Нацполиции сообщили новые подробности стрельбы в Киеве. Нападавший имел разрешение на оружие, а трагедия началась с конфликта с соседом.