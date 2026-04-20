Главная Новости Общество происшествия «Мама увидела сына онлайн»: в КГГА рассказали о состоянии 12-летнего мальчика и других жертв стрельбы
«Мама увидела сына онлайн»: в КГГА рассказали о состоянии 12-летнего мальчика и других жертв стрельбы

Последствия стрельбы в Киеве: врачи борются за жизнь четырех пациентов в реанимациях столицы

20 апреля 2026, 15:36
Недилько Ксения

В медицинских учреждениях Киева продолжают лечение семь человек, получивших ранения во время недавнего инцидента со стрельбой. Медики оценивают состояние большинства взрослых как тяжелое, однако госпитализированный мальчик демонстрирует признаки улучшения.

Раненые в результате стрельбы в Киеве

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан лично проверила работу врачей и пообщалась с медицинскими специалистами. По ее данным, четверо раненых находятся в реанимационных отделениях под пристальным контролем, еще двое пациентов находятся в отделении политравмы. 12-летнего подростка уже перевели в профильную палату, его самочувствие стабильное.

Важной частью терапии стала возможность психологического контакта семьи: медики организовали для мальчика видеозвонок с матерью.

"На обходе маме показали мальчика онлайн. Это очень важный момент не только с медицинской, но и психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо дает семье силы держаться", — подчеркнула Татьяна Мостепан.

Руководитель профильного департамента выразила благодарность медикам, работающим в сверхсложных условиях без передышки. Она уверила, что всем пациентам предоставляется полный комплекс необходимой помощи.

"Я пообщалась с медицинской командой и поблагодарила их за выдержку, за профессиональность и за то, что в самые трудные моменты они остаются рядом с людьми. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, врачи постоянно контролируют их состояние", – резюмировала она.

Городские службы продолжают держать ситуацию на контроле и обещают информировать о существенных изменениях в состоянии здоровья госпитализированных.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Нацполиции сообщили новые подробности стрельбы в Киеве. Нападавший имел разрешение на оружие, а трагедия началась с конфликта с соседом.



