«Мама увидела сына онлайн»: в КГГА рассказали о состоянии 12-летнего мальчика и других жертв стрельбы

В медицинских учреждениях Киева продолжают лечение семь человек, получивших ранения во время недавнего инцидента со стрельбой. Медики оценивают состояние большинства взрослых как тяжелое, однако госпитализированный мальчик демонстрирует признаки улучшения.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан лично проверила работу врачей и пообщалась с медицинскими специалистами. По ее данным, четверо раненых находятся в реанимационных отделениях под пристальным контролем, еще двое пациентов находятся в отделении политравмы. 12-летнего подростка уже перевели в профильную палату, его самочувствие стабильное.

Важной частью терапии стала возможность психологического контакта семьи: медики организовали для мальчика видеозвонок с матерью.

"На обходе маме показали мальчика онлайн. Это очень важный момент не только с медицинской, но и психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо дает семье силы держаться", — подчеркнула Татьяна Мостепан.

Руководитель профильного департамента выразила благодарность медикам, работающим в сверхсложных условиях без передышки. Она уверила, что всем пациентам предоставляется полный комплекс необходимой помощи.

"Я пообщалась с медицинской командой и поблагодарила их за выдержку, за профессиональность и за то, что в самые трудные моменты они остаются рядом с людьми. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, врачи постоянно контролируют их состояние", – резюмировала она.

Городские службы продолжают держать ситуацию на контроле и обещают информировать о существенных изменениях в состоянии здоровья госпитализированных.

