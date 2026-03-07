Максим Жорін дав чітку відповідь: чи нападе Білорусь на Польщу

Український військовий Максим Жорін вважає малоймовірним прямий напад Білорусі на Польщу, однак не виключає можливих провокацій на кордоні.

Можливий напад Білорусі на Польщу

За його словами, Росія може використати Білорусь для дестабілізації ситуації в регіоні.

Жорін зазначив, що Білорусь фактично втратила самостійність і перебуває під значним впливом Москви.

Водночас він наголосив, що навіть без прямої загрози вторгнення європейські країни повинні серйозно готуватися до можливих військових сценаріїв.

На думку військового, сучасна безпекова ситуація у світі така, що підготовка до війни стає питанням часу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналістка та головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман закликала не поспішати з критикою лідера угорської опозиції Петера Мадяра через його різкі заяви щодо України.

За її словами, варто враховувати політичний контекст, у якому перебуває угорський політик. Бацман зазначила, що підтримка України, зокрема фінансова та військова допомога, наразі є непопулярною серед значної частини угорського суспільства. Саме тому Мадяр, який планує перемогти на виборах у середині квітня, може намагатися не втрачати підтримку виборців. Журналістка також звернула увагу, що за даними соціологічних опитувань партія Мадяра випереджає чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває при владі вже 16 років.

Водночас Бацман нагадала, що Мадяр раніше називав російського президента Володимира Путіна агресором та заявляв про право України на самооборону. Крім того, після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" угорський опозиціонер відвідав Київ і Бучу з гуманітарною допомогою.

