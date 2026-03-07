logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Максим Жорін дав чітку відповідь: чи нападе Білорусь на Польщу
commentss НОВИНИ Всі новини

Максим Жорін дав чітку відповідь: чи нападе Білорусь на Польщу

Жорін: Білорусь навряд чи нападе на Польщу, але можливі провокації

7 березня 2026, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий Максим Жорін вважає малоймовірним прямий напад Білорусі на Польщу, однак не виключає можливих провокацій на кордоні.

Максим Жорін дав чітку відповідь: чи нападе Білорусь на Польщу

Можливий напад Білорусі на Польщу

За його словами, Росія може використати Білорусь для дестабілізації ситуації в регіоні.

Жорін зазначив, що Білорусь фактично втратила самостійність і перебуває під значним впливом Москви.

Водночас він наголосив, що навіть без прямої загрози вторгнення європейські країни повинні серйозно готуватися до можливих військових сценаріїв.

На думку військового, сучасна безпекова ситуація у світі така, що підготовка до війни стає питанням часу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналістка та головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман закликала не поспішати з критикою лідера угорської опозиції Петера Мадяра через його різкі заяви щодо України.
За її словами, варто враховувати політичний контекст, у якому перебуває угорський політик. Бацман зазначила, що підтримка України, зокрема фінансова та військова допомога, наразі є непопулярною серед значної частини угорського суспільства. Саме тому Мадяр, який планує перемогти на виборах у середині квітня, може намагатися не втрачати підтримку виборців. Журналістка також звернула увагу, що за даними соціологічних опитувань партія Мадяра випереджає чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває при владі вже 16 років.
Водночас Бацман нагадала, що Мадяр раніше називав російського президента Володимира Путіна агресором та заявляв про право України на самооборону. Крім того, після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" угорський опозиціонер відвідав Київ і Бучу з гуманітарною допомогою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5994
Теги:

Новини

Всі новини