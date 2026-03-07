logo

Максим Жорин дал четкий ответ: нападет ли Беларусь на Польшу

Жорин: Беларусь вряд ли нападет на Польшу, но возможны провокации

7 марта 2026, 18:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный Максим Жорин считает маловероятным прямое нападение Беларуси на Польшу, однако не исключает возможных провокаций на границе.

Максим Жорин дал четкий ответ: нападет ли Беларусь на Польшу

Возможное нападение Беларуси на Польшу

По его словам, Россия может использовать Белоруссию для дестабилизации ситуации в регионе.

Жорин отметил, что Беларусь фактически утратила самостоятельность и находится под значительным влиянием Москвы.

В то же время, он подчеркнул, что даже без прямой угрозы вторжения европейские страны должны серьезно готовиться к возможным военным сценариям.

По мнению военного, современная ситуация в мире такова, что подготовка к войне становится вопросом времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналистка и главная редактор издания "Гордон" Олеся Бацман призвала не спешить с критикой лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра из-за его резких заявлений относительно Украины.
По ее словам, следует учитывать политический контекст, в котором находится венгерский политик. Бацман отметила, что поддержка Украины, в частности финансовая и военная помощь, пока непопулярна среди значительной части венгерского общества. Именно поэтому Мадяр, планирующий победить на выборах в середине апреля, может пытаться не терять поддержку избирателей. Журналистка также обратила внимание, что по данным социологических опросов, партия Мадяра опережает действующего премьер-министра Виктора Орбана, который находится у власти уже 16 лет.
В то же время Бацман напомнила, что Мадяр раньше называл российского президента Владимира Путина агрессором и заявлял о праве Украины на самооборону. Кроме того, после российского обстрела детской больницы "Охматдет" венгерский оппозиционер посетил Киев и Бучу с гуманитарной помощью.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5994
