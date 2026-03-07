Украинский военный Максим Жорин считает маловероятным прямое нападение Беларуси на Польшу, однако не исключает возможных провокаций на границе.

Возможное нападение Беларуси на Польшу

По его словам, Россия может использовать Белоруссию для дестабилизации ситуации в регионе.

Жорин отметил, что Беларусь фактически утратила самостоятельность и находится под значительным влиянием Москвы.

В то же время, он подчеркнул, что даже без прямой угрозы вторжения европейские страны должны серьезно готовиться к возможным военным сценариям.

По мнению военного, современная ситуация в мире такова, что подготовка к войне становится вопросом времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналистка и главная редактор издания "Гордон" Олеся Бацман призвала не спешить с критикой лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра из-за его резких заявлений относительно Украины.

По ее словам, следует учитывать политический контекст, в котором находится венгерский политик. Бацман отметила, что поддержка Украины, в частности финансовая и военная помощь, пока непопулярна среди значительной части венгерского общества. Именно поэтому Мадяр, планирующий победить на выборах в середине апреля, может пытаться не терять поддержку избирателей. Журналистка также обратила внимание, что по данным социологических опросов, партия Мадяра опережает действующего премьер-министра Виктора Орбана, который находится у власти уже 16 лет.

В то же время Бацман напомнила, что Мадяр раньше называл российского президента Владимира Путина агрессором и заявлял о праве Украины на самооборону. Кроме того, после российского обстрела детской больницы "Охматдет" венгерский оппозиционер посетил Киев и Бучу с гуманитарной помощью.

