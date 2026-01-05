logo_ukra

«Мадуро здали свої»: версія з Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мадуро здали свої»: версія з Росії

Російська журналістка: затримання Мадуро — не спецоперація, а здача «своїми»

5 січня 2026, 22:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Затримання Ніколаса Мадуро не було результатом якоїсь складної та блискуче спланованої спецоперації США. Про це, посилаючись на власні джерела в Каракасі, заявляє російська журналістка. За її словами, президента Венесуели фактично передали американській стороні без жодного опору.

«Мадуро здали свої»: версія з Росії

Російська версія про затримання Мадуро

За цією версією, навколо події лише створили видимість силового захоплення. Жодних пострілів не було, вертольоти ніхто не намагався збивати, хоча протиповітряна оборона, закуплена у Росії, працює справно. Просто не надійшло відповідного наказу.

Журналістка наголошує, що за часів Уго Чавеса подібний сценарій був би немислимим. Натомість Мадуро разом із дружиною без спротиву опинилися в руках американських військових. На її думку, в цій історії немає жодної "надпотуги" чи витонченого плану США — йдеться про звичайну політичну змову.

Публічне перевезення Мадуро вулицями Нью-Йорка вона називає типовою практикою Сполучених Штатів — демонстративним приниженням лідерів інших держав. Як приклади наводяться долі Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна. Водночас журналістка вважає, що для самого Мадуро ситуація наразі не є найгіршою.

Окремо вона звертає увагу на мовчання Європи, яка позиціонує себе як гарант міжнародного права. На її думку, це мовчання показове.

Журналістка також заявляє, що Росія свого часу врятувала від загибелі та публічного приниження лідерів двох країн — Башара Асада та Віктора Януковича, з якими, за її словами, могло статися те саме.

У підсумку вона робить висновок: світ увійшов у фазу, де "реальну політику" замінила "реальна сила". Міжнародне право, домовленості та інтереси держав більше не є визначальними — усе вирішує військова міць. Країни, які не мають сили, не готові захищатися та загрузли в корупції, ризикують втратити суверенітет, а їхніх лідерів можуть публічно принизити.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії суттєво подорожчав спортивний костюм Nike Tech Fleece Windrunner Full-Zip після того, як у мережі з’явилися світлини президента Венесуели Ніколаса Мадуро в цій одежі під час його затримання.



Джерело: https://t.me/akashevarova/8315
