Задержание Николаса Мадуро не явилось результатом какой-либо сложной и блестяще спланированной спецоперации США. Об этом ссылаясь на собственные источники в Каракасе, заявляет российская журналистка. По ее словам, президента Венесуэлы фактически передали американской стороне без сопротивления.

Российская версия про задержание Мадуро

По этой версии вокруг события лишь создали видимость силового захвата. Никаких выстрелов не было, вертолеты никто не пытался сбивать, хотя противовоздушная оборона, закупленная у России, работает исправно. Просто не поступило соответствующего приказа.

Журналистка отмечает, что во времена Уго Чавеса подобный сценарий был бы немыслим. Мадуро вместе с женой без сопротивления оказались в руках американских военных. По ее мнению, в этой истории нет никакой "сверхмощи" или утонченного плана США — речь идет об обычном политическом сговоре.

Публичную перевозку Мадуро по улицам Нью-Йорка она называет типичной практикой Соединенных Штатов — демонстративным унижением лидеров других государств. В качестве примеров приводятся судьбы Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. В то же время журналистка считает, что для самого Мадуро ситуация пока не самая плохая.

Отдельно она обращает внимание на молчание Европы, позиционирующее себя как гарант международного права. По ее мнению, это молчание показательно.

Журналистка также заявляет, что Россия в свое время спасла от гибели и публичного унижения лидеров двух стран — Башара Асада и Виктора Януковича, с которыми, по ее словам, могло произойти то же самое.

В итоге она заключает: мир вошел в фазу, где "реальную политику" заменила "реальная сила". Международное право, договоренности и интересы государств больше не являются определяющими — все решает военная мощь. Страны, не имеющие силы, не готовые защищаться и погрязшие в коррупции, рискуют потерять суверенитет, а их лидеров могут публично унизить.

