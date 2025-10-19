Легендарне пограбування у Парижі: що вкрали

У центрі Парижа сталося безпрецедентне пограбування — невідомі менш ніж за сім хвилин викрали унікальні коштовності імператорської родини XIX століття. Злочин стався у Галереї Аполлона Лувру — одному з найвідоміших залів музею, де виставлені королівські скарби Франції.

Пограбування у Луврі

Як усе сталося



Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що грабіжники потрапили до музею з боку набережної Сени, де нині тривають ремонтні роботи. За даними видання Le Parisien, вони скористалися вантажним ліфтом, що дозволило швидко дістатися потрібного поверху, уникнувши камер спостереження на головних входах.



Судячи з попередніх даних, у злочині брали участь від трьох до п’яти осіб. Усі були в масках і діяли злагоджено, немов за заздалегідь продуманим сценарієм. Вони встигли відкрити вітрини, забрати коштовності та зникнути ще до прибуття охорони.



Що саме викрали



З музею зникло дев’ять унікальних предметів, зокрема:

• діамантова діадема імператриці Євгенії;

• золота брошка з дорогоцінним камінням;

• розкішне намисто з епохи Наполеона ІІІ.

Цікаво, що злодії не чіпали найцінніший експонат залу — діамант "Регент" вагою понад 140 каратів, який вважається одним із символів французької монархії. Його оціночна вартість сягає десятків мільйонів євро.



Розслідування триває



Невдовзі після інциденту поліція виявила неподалік музею зламану діадему, ймовірно, ту саму, що належала імператриці Євгенії. Експерти припускають, що злочинці могли випадково пошкодити її під час втечі або намагалися позбутися речових доказів.



Пошуки решти викрадених прикрас і самих грабіжників тривають. Слідчі перевіряють версію про внутрішню змову, адже проникнення через ремонтну зону та використання службового ліфта свідчать про добре знання структури музею.



Лувр зачинився на день



У день інциденту керівництво Лувру ухвалило рішення тимчасово закрити музей для відвідувачів. Територію взяли під посилений контроль поліції, а охоронні протоколи було переглянуто.



Французькі ЗМІ порівнюють цей злочин із легендарним викраденням "Мони Лізи" 1911 року, наголошуючи, що навіть через понад століття Лувр залишається привабливою мішенню для найзухваліших грабіжників у світі.



