В центре Парижа произошло беспрецедентное ограбление — неизвестные менее чем за семь минут угнали уникальные драгоценности императорской семьи XIX века. Преступление произошло в Галерее Аполлона Лувра — одном из самых известных залов музея, где выставлены королевские сокровища Франции.

Ограбление в Лувре

Как все произошло



Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что грабители попали в музей со стороны набережной Сены, где продолжаются ремонтные работы. По данным издания Le Parisien, они воспользовались грузовым лифтом, что позволило быстро добраться до нужного этажа, избежав камер наблюдения на главных входах.



Судя по предварительным данным, в преступлении участвовало от трех до пяти человек. Все были в масках и действовали слаженно, словно по заранее продуманному сценарию. Они успели открыть витрины, унести драгоценности и исчезнуть еще до прибытия охраны.



Что именно похитили



Из музея исчезло девять уникальных предметов, в том числе:

• бриллиантовая диадема императрицы Евгении;

• золотая брошь с драгоценными камнями;

• роскошные бусы из эпохи Наполеона III.

Интересно, что воры не трогали самый ценный экспонат зала — бриллиант "Регент" весом более 140 каратов, который считается одним из символов французской монархии. Его оценочная стоимость достигает десятков миллионов евро.



Расследование продолжается



Вскоре после инцидента полиция обнаружила неподалеку от музея сломанную диадему, вероятно, ту самую, что принадлежала императрице Евгении. Эксперты предполагают, что преступники могли случайно повредить ее во время бегства или пытались избавиться от вещественных доказательств.



Поиски остальных похищенных украшений и самих грабителей продолжаются. Следователи проверяют версию о внутреннем сговоре, ведь проникновение через ремонтную зону и использование служебного лифта свидетельствуют о хорошем знании структуры музея.



Лувр захлопнулся на день



В день инцидента руководство Лувра приняло решение временно закрыть музей для посетителей. Территорию взяли под усиленный контроль полиции, а охранные протоколы были пересмотрены.



Французские СМИ сравнивают это преступление с легендарным похищением "Моны Лизы" 1911 года, отмечая, что даже спустя более столетия Лувр остается привлекательной мишенью для самых дерзких грабителей в мире.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что развязанная Кремлем война против Украины привела к еще одному долгосрочному кризису — изоляции российских пациентов от современных фармацевтических разработок. Как свидетельствуют данные отраслевых отчетов, после начала полномасштабного вторжения большинство ведущих мировых фармкомпаний полностью свернули участие в клинических испытаниях на территории РФ.



