“Кришування” нелегального бізнесу: співробітника Нацполіції викрили на хабарі

Співробітник одного з центральних департаментів Національної поліції України вимагав хабар за “кришування” нелегального бізнесу. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що викрили зловмисника та його спільника.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що правоохоронець пообіцяв бізнесмену за 25 тисяч доларів США не перешкоджати нелегальній торгівлі алкогольними напоями в Київській області та за окрему щомісячну плату гарантував, що правоохоронні органи не протидіятимуть його бізнесу.

Посередника затримали під час передачі 25 тисяч доларів США. Це за даними Генпрокуратури, була частина обумовленої суми.

“Сам правоохоронець, дізнавшись про викриття, намагався втекти та змінював місце проживання, однак його оперативно розшукали та затримали”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

“Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: 1 млн грн — правоохоронцю та 2 млн грн — посереднику. Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність затриманого до вчинення інших протиправних дій”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

