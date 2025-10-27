logo_ukra

Головна Новини Суспільство події "Кришування" нелегального бізнесу: співробітника Нацполіції викрили на хабарі
“Кришування” нелегального бізнесу: співробітника Нацполіції викрили на хабарі

Співробітник Нацполіції та його спільник вимагали хабар за невтручання в діяльність бізнесу

27 жовтня 2025, 18:12
Автор:
Кречмаровская Наталия

Співробітник одного з центральних департаментів Національної поліції України вимагав хабар за “кришування” нелегального бізнесу. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що викрили зловмисника та його спільника.

“Кришування” нелегального бізнесу: співробітника Нацполіції викрили на хабарі

Нацполіція. Ілюстративне фото

В Офісі Генпрокурора пояснили, що правоохоронець пообіцяв бізнесмену за 25 тисяч доларів США не перешкоджати нелегальній торгівлі алкогольними напоями в Київській області та за окрему щомісячну плату гарантував, що правоохоронні органи не протидіятимуть його бізнесу.

Посередника затримали під час передачі 25 тисяч доларів США. Це за даними Генпрокуратури, була частина обумовленої суми.

“Сам правоохоронець, дізнавшись про викриття, намагався втекти та змінював місце проживання, однак його оперативно розшукали та затримали”, — повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

“Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: 1 млн грн — правоохоронцю та 2 млн грн — посереднику. Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність затриманого до вчинення інших протиправних дій”, — повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Офісі Генерального прокурора повідомили, що від початку 2025 року на Закарпатті викрили сотні схем “бізнесу на ухилянтах”. Викрили понад 270 організаторів та спільників незаконних схем перетину кордону. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримали під час спроби втекти за межі України.



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/vikrito-spivrobitnika-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini-yakii-vimagav-25-tisyac-dolariv-za-krisuvannya-nelegalnogo-biznesu
