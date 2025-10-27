"Крышевание" нелегального бизнеса: сотрудника Нацполиции разоблачили на взятке

Рубрики
Сотрудник одного из центральных департаментов Национальной полиции Украины требовал взятку за "крышевание" нелегального бизнеса. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили злоумышленника и его сообщника.
В Офисе Генпрокурора объяснили, что правоохранитель пообещал бизнесмену за 25 тысяч долларов США не препятствовать нелегальной торговле алкогольными напитками в Киевской области и за отдельную ежемесячную плату гарантировал, что правоохранительные органы не будут противодействовать его бизнесу.
Посредника задержали при передаче 25 тысяч долларов США. Это, по данным Генпрокуратуры, была часть оговоренной суммы.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Офисе Генерального прокурора сообщили, что с начала 2025 года на Закарпатье разоблачили сотни схем "бизнеса на уклонистах". Разоблачили более 270 организаторов и сообщников незаконных схем пересечения границы. В суд направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержали при попытке бежать за пределы Украины.