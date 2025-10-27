"Крышевание" нелегального бизнеса: сотрудника Нацполиции разоблачили на взятке

Сотрудник одного из центральных департаментов Национальной полиции Украины требовал взятку за "крышевание" нелегального бизнеса. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили злоумышленника и его сообщника.

Нацполиция. Иллюстративное фото

В Офисе Генпрокурора объяснили, что правоохранитель пообещал бизнесмену за 25 тысяч долларов США не препятствовать нелегальной торговле алкогольными напитками в Киевской области и за отдельную ежемесячную плату гарантировал, что правоохранительные органы не будут противодействовать его бизнесу.

Посредника задержали при передаче 25 тысяч долларов США. Это, по данным Генпрокуратуры, была часть оговоренной суммы.

"Сам правоохранитель, узнав о разоблачении, пытался скрыться и менял место жительства, однако его оперативно разыскали и задержали", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

"Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: 1 млн грн — правоохранителю и 2 млн грн — посреднику. Досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению других противоправных действий", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

