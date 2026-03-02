logo_ukra

Головна Новини Суспільство події «Кримінальний авторитет» з Києва викрав людину: причина здивує кожного
НОВИНИ

«Кримінальний авторитет» з Києва викрав людину: причина здивує кожного

У Києві повідомили про підозру “кримінальному авторитету” у викраденні та катуванні чоловіка

2 березня 2026, 16:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, якого слідство називає “кримінальним авторитетом” із Києва. Його підозрюють у викраденні та катуванні водія після дорожнього конфлікту.

«Кримінальний авторитет» з Києва викрав людину: причина здивує кожного

«Кримінальний авторитет» з Києва викрав людину

За даними Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, інцидент стався наприкінці 2025 року в Хмельницькому. Один із водіїв намагався змінити смугу руху, однак водійка сусіднього автомобіля його не пропустила. Чоловік посигналив, після чого сторони роз’їхалися без пошкоджень та подальшого конфлікту.

Згодом жінка розповіла про ситуацію своєму співмешканцю, якого слідчі називають фігурантом справи про поширення злочинного впливу у складі організованої групи. За інформацією правоохоронців, того ж дня він почав телефонувати водієві та вимагати вибачень. Коли той не відреагував, група осіб прибула до його будинку.

Слідство стверджує, що потерпілого побили на вулиці, силоміць посадили до автомобіля та вивезли за межі міста. Під час поїздки його продовжували бити. Організатор, за версією слідства, погрожував чоловікові ножем та змусив записати відео з вибаченнями.

Після цього нападники виштовхали потерпілого з автомобіля на узбіччі дороги. Унаслідок нападу він зазнав тілесних ушкоджень.

За даними слідства, підозрюваний намагався створити собі алібі, імітуючи хворобу та переховуючись у медичному закладі.

Йому інкримінують катування та незаконне позбавлення волі й викрадення людини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників нападу та перевіряють причетність затриманого до інших правопорушень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Державне бюро розслідувань оголосило в державний розшук сержанта — командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його підозрюють у побитті курсанта та низці інших правопорушень.



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/doroznii-konflikt-zaversivsya-vikradennyam-i-katuvannyam-kriminalnomu-avtoritetu-z-kijeva-povidomleno-pro-pidozru
