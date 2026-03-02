«Уголовный авторитет» из Киева похитил человека: причина удивит каждого

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого следствие называет "уголовным авторитетом" из Киева. Его подозревают в похищении и пытках водителя после дорожного конфликта.

«Криминальный авторитет» из Киева похитил человека

По данным Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции, инцидент произошел в конце 2025 года в Хмельницком. Один из водителей пытался сменить полосу движения, однако водитель соседнего автомобиля его не пропустила. Мужчина посигналил, после чего стороны разъехались без повреждений и последующего конфликта.

Впоследствии женщина рассказала о ситуации своему сожительнице, которого следователи называют фигурантом дела о распространении преступного воздействия в составе организованной группы. По информации правоохранителей, в тот же день он начал звонить по телефону водителю и требовать извинений. Когда тот не отреагировал, группа прибыла в его дом.

Следствие утверждает, что потерпевшего избили на улице, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы города. Во время поездки его продолжали избивать. Организатор, по версии следствия, угрожал мужчине ножом и заставил записать видео с извинениями.

После этого нападавшие вытолкали потерпевшего из автомобиля на обочине дороги. В результате нападения он получил телесные повреждения.

По данным следствия, подозреваемый пытался создать себе алиби, имитируя болезнь и скрываясь в медицинском учреждении.

Ему инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Правоохранители устанавливают других возможных участников нападения и проверяют причастность задержанного к другим правонарушениям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований объявило в государственный розыск сержанта — командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Его подозревают в избиении курсанта и ряде других правонарушений.