logo_ukra

BTC/USD

102437

ETH/USD

3455.81

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Колапс в "Укрзалізниці": як курсують поїзди після атаки РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Колапс в "Укрзалізниці": як курсують поїзди після атаки РФ

В УЗ представили список рейсів, що збилися з графіка після ударів РФ

8 листопада 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ворожа атака по Полтавській області викликала серйозні пошкодження залізничної інфраструктури, через що низка поїздів далекого та приміського сполучення зазнає значних затримок. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Колапс в "Укрзалізниці": як курсують поїзди після атаки РФ

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, декількома станціями відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок", — пояснили в УЗ.

Через це ряд поїздів матиме суттєві затримки в дорозі, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами.

Зокрема відомо, що приміські рейси на Полтавщині та Харківщині прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

Залізничники також констатували затримку поїздів далекого прямування станом на ранок:

№ 720 Київ — Харків 6:30 год

№ 22/21 Харків – Львів 2:30 год

№ 111/112 Львів — Ізюм 5:00 год

№63/64 Львів — Харків 5 год

№ 103/104 Гусарівка – Львів 4 год

№ 17/18 Ужгород – Харків 3:40 год

№ 227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ 3:30 год.

Для пасажирів поїздів №725 Харків — Київ "Інтерсіті" буде організовано посадку Полтавою, куди їх доставлять електропоїздом.

Відповідно, пасажирів поїзда №720 Київ — Харків "Інтерсіті" до кінцевої станції Харків буде довезено з Полтави електропоїздом.

Також через наслідки ворожих ударів потяг №72/71 Львів – Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.

"Ми вже робимо все можливе, щоб скоротити відставання від графіка", — зазначили в УЗ.

Актуальну інформацію про затримку поїздів можна простежити за посиланням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — станом на 8 листопада електропостачання відсутнє на всій території Кременчука. Полтавська область. Розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив мер міста Віталій Малецький.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7450
Теги:

Новини

Всі новини