Колапс в "Укрзалізниці": як курсують поїзди після атаки РФ

Ворожа атака по Полтавській області викликала серйозні пошкодження залізничної інфраструктури, через що низка поїздів далекого та приміського сполучення зазнає значних затримок. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, декількома станціями відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок", — пояснили в УЗ.

Через це ряд поїздів матиме суттєві затримки в дорозі, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами.

Зокрема відомо, що приміські рейси на Полтавщині та Харківщині прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

Залізничники також констатували затримку поїздів далекого прямування станом на ранок:

№ 720 Київ — Харків 6:30 год

№ 22/21 Харків – Львів 2:30 год

№ 111/112 Львів — Ізюм 5:00 год

№63/64 Львів — Харків 5 год

№ 103/104 Гусарівка – Львів 4 год

№ 17/18 Ужгород – Харків 3:40 год

№ 227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ 3:30 год.

Для пасажирів поїздів №725 Харків — Київ "Інтерсіті" буде організовано посадку Полтавою, куди їх доставлять електропоїздом.

Відповідно, пасажирів поїзда №720 Київ — Харків "Інтерсіті" до кінцевої станції Харків буде довезено з Полтави електропоїздом.

Також через наслідки ворожих ударів потяг №72/71 Львів – Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.

"Ми вже робимо все можливе, щоб скоротити відставання від графіка", — зазначили в УЗ.

Актуальну інформацію про затримку поїздів можна простежити за посиланням.

