Коллапс в "Укрзализныце": как курсируют поезда после атаки РФ

Вражеская атака по Полтавской области вызвала серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры, из-за чего ряд поездов дальнего и пригородного сообщения испытывает значительные задержки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд. Фото: из открытых источников

"В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков", — пояснили в УЗ.

Из-за этого ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами.

В частности известно, что пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.

Железнодорожники также констатировали задержку поездов дальнего следования по состоянию на утро:

№ 720 Киев — Харьков +6:30 ч

№ 22/21 Харьков — Львов + 2:30 ч

№ 111/112 Львов — Изюм + 5:00 ч

№ 63/64 Львов — Харьков + 5 ч

№ 103/104 Гусаровка — Львов +4 ч

№ 17/18 Ужгород — Харьков +3:40 ч

№ 227/228 Гусаровка — Ивано-Франковск +3:30 ч.

Для пассажиров поездов №725 Харьков — Киев "Интерсити+" будет организована посадка по Полтаве, куда их доставят электропоездом.

Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев — Харьков "Интерсити+" до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом.

Также из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов — Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", — отметили в УЗ.

Актуальную информацию о задержке поездов можно проследить по ссылке.

Читайте также на портале "Комментарии" — по состоянию на 8 ноября электроснабжение отсутствует на всей территории города Кременчуг. Полтавской области. Разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.



