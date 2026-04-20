Київський стрілок вбив українського музиканта під час теракту в Києві

Slava Kot
Однією з жертв теракту, що стався у Києві 18 квітня, став музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко. Про його загибель повідомила колега по колективу та близька подруга Марина Юревич.
Ігор Савченко. Фото з відкритих джерел
Марина Юревич у дописі в Facebook розповіла, що Ігор Савченко помер під час стрілянини в Києві.
Відомо, що в Ігоря Савченка залишилися дружина Тетяна та донька Анна. Новина про його смерть викликала хвилю співчуття серед друзів, знайомих та шанувальників гурту.
Трагедія сталася у Голосіївському районі столиці. За даними слідства, нападник спочатку відкрив хаотичну стрілянину по перехожих, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці близько 40 хвилин вели переговори, однак після вбивства одного із заручників розпочали штурм. Нападника було ліквідовано. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 14 поранених, однак пізніше кількість жертв зросла до семи. Одна людина померла в лікарні.
За інформацією поліції, стрілянину влаштував 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков. Слідчі перевіряють його біографію, активність у соцмережах та можливі мотиви нападу.
