Київський стрілок вбив українського музиканта під час теракту в Києві
Київський стрілок вбив українського музиканта під час теракту в Києві

В теракті в Києві 18 квітня загинув музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.

20 квітня 2026, 12:45
Однією з жертв теракту, що стався у Києві 18 квітня, став музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко. Про його загибель повідомила колега по колективу та близька подруга Марина Юревич.

Ігор Савченко. Фото з відкритих джерел

Марина Юревич у дописі в Facebook розповіла, що Ігор Савченко помер під час стрілянини в Києві.

"Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Ми дружили і грали з 2010 року. Ігоре, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя", — йдеться в дописі.

Відомо, що в Ігоря Савченка залишилися дружина Тетяна та донька Анна. Новина про його смерть викликала хвилю співчуття серед друзів, знайомих та шанувальників гурту.

Київський стрілок вбив українського музиканта під час теракту в Києві - фото 2

Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко

Теракт у Києві 18 квітня

Трагедія сталася у Голосіївському районі столиці. За даними слідства, нападник спочатку відкрив хаотичну стрілянину по перехожих, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці близько 40 хвилин вели переговори, однак після вбивства одного із заручників розпочали штурм. Нападника було ліквідовано. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 14 поранених, однак пізніше кількість жертв зросла до семи. Одна людина померла в лікарні.

За інформацією поліції, стрілянину влаштував 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков. Слідчі перевіряють його біографію, активність у соцмережах та можливі мотиви нападу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що поліція розкрила нові деталі про київського стрілка: хто він, як почалася стрілянина, що робила поліція.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14cXrcUjGFJ/
